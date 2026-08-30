Рецепты простых салатов выручают каждый день, когда хочется быстро и вкусно накормить семью. Салаты из пекинской капусты не зря пользуются огромной популярностью — готовятся они просто и быстро, а на столе разлетаются на ура.
Такие салаты можно сравнить с конструктором: в них добавляют всё новые вкусные ингредиенты — в зависимости от случая и желания. Ещё один удачный вариант салата из пекинки — с добавлением сочного и праздничного ингредиента, ананаса. Своим рецептом поделилась фудблогер и автор кулинарного канала «Cook Time Love».
Ингредиенты
- куриная грудка — 2 шт;
- пекинская капуста;
- ананас;
- кукуруза — 1 банка;
- свежий огурец — 2 шт;
- зелёный лук;
- лимонный сок;
- майонез;
- соль и перец — по вкусу.
Пошаговое приготовление
- Куриную грудку отварите до готовности, дайте остыть и разберите на волокна.
- Пекинскую капусту нашинкуйте.
- Свежие огурцы и ананас нарежьте соломкой.
- Соедините все ингредиенты в глубокой миске, добавьте кукурузу и измельчённый зелёный лук.
- Заправьте майонезом, добавьте лимонный сок, соль и перец, тщательно перемешайте.
Благодаря ананасу салат из пекинской капусты получается сочным и лёгким. Лимонный сок добавляет приятную кислинку и делает вкус свежее, поэтому блюдо можно подавать как к будничному обеду, так и на праздничный стол.
Как сделать салат сытнее
Салат из пекинской капусты легко «подстроить» под настроение. Лёгкий вариант — только свежие овощи и заправка из несладкого йогурта. Более сытный — добавить охотничьи колбаски, ветчину или куриное филе. Хорошо сочетается пекинка также с крабовыми палочками, фасолью, тунцом и твёрдым сыром.
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