Салат из пекинской капусты с курицей и ананасом — лёгкое и одновременно сытное блюдо, которое готовится за считанные минуты. Пошаговым рецептом поделилась фудблогер и автор кулинарного канала «Cook Time Love».

Рецепты простых салатов выручают каждый день, когда хочется быстро и вкусно накормить семью. Салаты из пекинской капусты не зря пользуются огромной популярностью — готовятся они просто и быстро, а на столе разлетаются на ура.

Такие салаты можно сравнить с конструктором: в них добавляют всё новые вкусные ингредиенты — в зависимости от случая и желания. Ещё один удачный вариант салата из пекинки — с добавлением сочного и праздничного ингредиента, ананаса. Своим рецептом поделилась фудблогер и автор кулинарного канала «Cook Time Love».

Ингредиенты

куриная грудка — 2 шт;

пекинская капуста;

ананас;

кукуруза — 1 банка;

свежий огурец — 2 шт;

зелёный лук;

лимонный сок;

майонез;

соль и перец — по вкусу.

Пошаговое приготовление

Куриную грудку отварите до готовности, дайте остыть и разберите на волокна. Пекинскую капусту нашинкуйте. Свежие огурцы и ананас нарежьте соломкой. Соедините все ингредиенты в глубокой миске, добавьте кукурузу и измельчённый зелёный лук. Заправьте майонезом, добавьте лимонный сок, соль и перец, тщательно перемешайте.

Благодаря ананасу салат из пекинской капусты получается сочным и лёгким. Лимонный сок добавляет приятную кислинку и делает вкус свежее, поэтому блюдо можно подавать как к будничному обеду, так и на праздничный стол.





Как сделать салат сытнее

Салат из пекинской капусты легко «подстроить» под настроение. Лёгкий вариант — только свежие овощи и заправка из несладкого йогурта. Более сытный — добавить охотничьи колбаски, ветчину или куриное филе. Хорошо сочетается пекинка также с крабовыми палочками, фасолью, тунцом и твёрдым сыром.

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