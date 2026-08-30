Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 31 августа по 6 сентября обещает преимущественно теплую погоду с двумя днями возможных осадков — максимум прогреется до +27° в субботу, а минимум составит +24° во вторник.

Прогноз погоды на минувшую неделю для Одесской области уже предупреждал о дождях, и новая неделя с 31 августа по 6 сентября повторит эту тенденцию: синоптики снова прогнозируют возможные осадки дважды — в среду и пятницу.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, температура днем на протяжении недели будет колебаться от +24° до +27°, а ночью — от +19° до +22°.

Погода по дням

Понедельник — среда

В понедельник, 31 августа, днем воздух прогреется до +25°, а ночью столбики термометров опустятся до +20°. Небо будет малооблачным, осадков синоптики не прогнозируют. День обещает быть спокойным и теплым, поэтому можно планировать дела на свежем воздухе.

Во вторник, 1 сентября, температура днем удержится на отметке +24°, а ночью опустится до +19°. Облачность ожидается с прояснениями, осадков не прогнозируют. Это будет самый прохладный день недели, однако погода останется комфортной для прогулок.

В среду, 2 сентября, днем воздух прогреется до +25°, а ночью столбики термометров опустятся до +19°. Небо будет малооблачным, однако синоптики прогнозируют возможные осадки. Стоит захватить зонт и учитывать, что дороги после дождя могут быть скользкими.

Четверг — воскресенье

В четверг, 3 сентября, воздух прогреется до +26°, ночью будет около +20°. Облачность переменная, существенных осадков не ожидается. Температура начнет постепенно расти, поэтому вторая половина недели будет теплее.

В пятницу, 4 сентября, днем ожидается +25°, ночью — около +19°. Небо будет малооблачным, но синоптики снова прогнозируют возможные осадки. Это второй день недели, когда дождь может застать врасплох, поэтому стоит следить за небом.

В субботу, 5 сентября, столбики термометров днем достигнут +27°, а ночью опустятся до +19°. Небо малооблачное, осадков не прогнозируют. Суббота станет самым теплым днем недели, поэтому выходной будет благоприятным для отдыха на улице.

В воскресенье, 6 сентября, днем воздух прогреется до +26°, ночью будет около +22°. Небо малооблачное, осадков не ожидается. Вечер будет относительно теплым, поэтому прогулка в конце выходного будет комфортной.

Самым теплым днем недели станет суббота, 5 сентября, когда воздух прогреется до +27°. Самым прохладным будет вторник, 1 сентября, — днем лишь +24°. Перепад температур за неделю составит 3°, поэтому резких изменений погоды не предвидится. Осадки синоптики прогнозируют дважды — в среду, 2 сентября, и в пятницу, 4 сентября.

Рекомендации синоптиков

В дни с возможными осадками — среду и пятницу — стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем, поскольку дорожное покрытие может быть скользким. В остальные дни недели, когда столбики термометров держатся на отметках +24…+27°, комфортно проводить время на свежем воздухе. Вечером можно надеть легкую кофту, поскольку ночная температура опускается до +19°.

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