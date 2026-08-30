Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 31 серпня по 6 вересня обіцяє переважно теплу погоду з двома днями можливих опадів — максимум прогріється до +27° у суботу, а мінімум складатиме +24° у вівторок.

Прогноз погоди на попередній тиждень для Одеської області вже попереджав про дощі, і новий тиждень з 31 серпня по 6 вересня повторить цю тенденцію: синоптики знову прогнозують можливі опади двічі — у середу та п’ятницю.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, температура вдень протягом тижня коливатиметься від +24° до +27°, а вночі — від +19° до +22°.

Погода по днях

Понеділок — середа

У понеділок, 31 серпня, вдень повітря прогріється до +25°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +20°. Небо буде малохмарним, опадів синоптики не прогнозують. День обіцяє бути спокійним і теплим, тож можна планувати справи на свіжому повітрі.

У вівторок, 1 вересня, температура вдень утримається на позначці +24°, а вночі опуститься до +19°. Хмарність очікується з проясненнями, опадів не прогнозують. Це буде найпрохолодніший день тижня, однак погода залишиться комфортною для прогулянок.

У середу, 2 вересня, вдень повітря прогріється до +25°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +19°. Небо буде малохмарним, проте синоптики прогнозують можливі опади. Варто захопити парасольку та врахувати, що дороги після дощу можуть бути слизькими.

Четвер — неділя

У четвер, 3 вересня, повітря прогріється до +26°, а вночі буде близько +20°. Хмарність мінлива, істотних опадів не очікується. Температура почне поступово зростати, тому друга половина тижня буде теплішою.

У п’ятницю, 4 вересня, вдень очікується +25°, а вночі — близько +19°. Небо буде малохмарним, але синоптики знову прогнозують можливі опади. Це другий день тижня, коли дощ може застати зненацька, тож варто стежити за небом.

У суботу, 5 вересня, стовпчики термометрів удень досягнуть +27°, а вночі опустяться до +19°. Небо малохмарне, опадів не прогнозують. Субота стане найтеплішим днем тижня, тож вихідний буде сприятливим для відпочинку надворі.

У неділю, 6 вересня, вдень повітря прогріється до +26°, а вночі буде близько +22°. Небо малохмарне, опадів не очікується. Вечір буде відносно теплим, тому прогулянка наприкінці вихідного буде комфортною.

Найтеплішим днем тижня стане субота, 5 вересня, коли повітря прогріється до +27°. Найпрохолодніше буде у вівторок, 1 вересня, — вдень лише +24°. Перепад температур за тиждень становитиме 3°, тож різких змін погоди не передбачається. Опади синоптики прогнозують двічі — у середу, 2 вересня, та у п’ятницю, 4 вересня.

Рекомендації синоптиків

У дні з можливими опадами — середу та п’ятницю — варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом, оскільки дорожнє покриття може бути слизьким. В інші дні тижня, коли стовпчики термометрів тримаються на позначках +24…+27°, комфортно проводити час на свіжому повітрі. Ввечері можна одягнути легку кофту, оскільки нічна температура опускається до +19°.

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