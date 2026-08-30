Мобилизация после 50 лет в Украине становится все более распространенной: мужчин этого возраста призывают наравне с более молодыми, однако есть четкие ограничения относительно того, куда их могут направить.

Правила мобилизации в Украине и повестки от ТЦК теперь все чаще касаются мужчин, которым исполнилось 50 лет. Как объяснил адвокат Роман Симутин, которого цитирует Новини.LIVE, полтора года назад основу призыва составляли преимущественно лица до 45 лет, однако по действующему законодательству призыву подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.

Куда не могут направить мужчин после 50 лет

В Вооруженных силах действует четкое правило: мобилизованных старше 45 лет категорически запрещено направлять в штурмовые подразделения на самые сложные участки фронта. То есть мужчины, которые попадают под мобилизацию после 50 лет, обычно распределяются в тыловые части, подразделения обеспечения, логистику и на другие должности, не предусматривающие участия в штурмовых действиях.

Почему 50-летних признают годными даже с болезнями

Отдельная проблема, на которую обращает внимание адвокат, — прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). Врачи полностью отказались от рассмотрения бумажных медицинских справок, даже если речь идет о стационарном лечении, пройденном несколько лет назад. Теперь единственным аргументом для ВВК являются актуальные записи в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ), доступные через сервис Helsi.

Как отмечает Роман Симутин, это приводит к ситуациям, когда медик фиксирует у мужчины гипертонию II степени, но из-за отсутствия свежих электронных записей признает его абсолютно здоровым и полностью годным к службе.

Что сделать, чтобы не потерять отсрочку

Юристы советуют военнообязанным не ждать повестки, а заранее вносить все диагнозы в электронные базы и проверять их. Это помогает избежать ситуации, когда реальное заболевание не учитывают лишь потому, что его нет в Helsi.

Можно ли обжаловать заключение ВВК

Обжаловать ошибочное заключение ВВК стало значительно сложнее. Раньше подача жалобы приостанавливала процесс мобилизации, теперь же мужчину сразу после комиссии отправляют в учебный центр с соответствующим приказом. Там он быстро получает статус военнослужащего, после чего областные комиссии отвечают на жалобы формальными отписками.

Такие действия, по словам адвоката, прямо нарушают нормы приказа Министерства обороны № 402. Наиболее эффективным юридическим способом обжалования результатов ВВК на данный момент является официальное требование о назначении повторной медицинской комиссии.

Напомним, на рассмотрение общественности вынесена электронная петиция с предложением снизить предельный возраст пребывания на военной службе с 60 до 55 лет — из-за возрастных изменений и хронических заболеваний старших военнослужащих.

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