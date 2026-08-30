Мобілізація після 50 років в Україні стає дедалі поширенішою: чоловіків цього віку призивають нарівні з молодшими, однак є чіткі обмеження щодо того, куди їх можуть направити.

Правила мобілізації в Україні та повістки від ТЦК тепер усе частіше стосуються чоловіків, яким виповнилося 50 років. Як пояснив адвокат Роман Симутін, якого цитує Новини.LIVE, півтора роки тому основу призову становили переважно особи до 45 років, але за чинним законодавством призову підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років.

Куди не можуть направити чоловіків після 50 років

У Збройних силах діє чітке правило: мобілізованих, яким понад 45 років, категорично заборонено направляти у штурмові підрозділи на найскладніші ділянки фронту. Тобто чоловіки, які потрапляють під мобілізацію після 50 років, зазвичай розподіляються у тилові частини, підрозділи забезпечення, логістику та інші посади, що не передбачають участі в штурмових діях.

Чому 50-річних визнають придатними навіть із хворобами

Окрема проблема, на яку звертає увагу адвокат, — проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Лікарі повністю відмовилися від розгляду паперових медичних довідок, навіть якщо йдеться про стаціонарне лікування, пройдене кілька років тому. Тепер єдиним аргументом для ВЛК є актуальні записи в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ), доступні через сервіс Helsi.

Як зазначає Роман Симутін, це призводить до ситуацій, коли медик фіксує у чоловіка гіпертонію II ступеня, але через відсутність свіжих електронних записів визнає його абсолютно здоровим і повністю придатним до служби.

Що зробити, щоб не втратити відстрочку

Юристи радять військовозобов'язаним не чекати повістки, а заздалегідь вносити всі діагнози в електронні бази та перевіряти їх. Це допомагає уникнути ситуації, коли реальне захворювання не беруть до уваги лише тому, що його немає в Helsi.

Чи можна оскаржити висновок ВЛК

Оскаржити хибний висновок ВЛК стало значно складніше. Раніше подання скарги призупиняло процес мобілізації, тепер же чоловіка одразу після комісії відправляють у навчальний центр із відповідним наказом. Там він швидко набуває статусу військовослужбовця, після чого обласні комісії відповідають на скарги формальними відписками.

Такі дії, за словами адвоката, прямо порушують норми наказу Міністерства оборони № 402. Найефективнішим юридичним способом оскарження результатів ВЛК наразі є офіційна вимога про призначення повторної медичної комісії.

Нагадаємо, на розгляд громадськості винесено електронну петицію з пропозицією знизити граничний вік перебування на військовій службі з 60 до 55 років — через вікові зміни та хронічні захворювання старших військовослужбовців.

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