Салат із пекінської капусти з куркою та ананасом — легка і водночас ситна страва, яка готується за лічені хвилини. Покроковим рецептом поділилася фудблогерка та авторка кулінарного каналу «Cook Time Love».

Рецепти простих салатів виручають щодня, коли хочеться швидко й смачно нагодувати родину. Салати із пекінської капусти недарма користуються величезною популярністю — готуються вони просто і швидко, а на столі розлітаються на ура.





Такі салати можна порівняти з конструктором: до них додають нові й нові смачні інгредієнти — залежно від випадку та бажання. Ще один вдалий варіант салату з пекінки — з додаванням соковитого та святкового інгредієнта, ананаса. Його рецептом поділилася фудблогерка та авторка кулінарного каналу «Cook Time Love».

Інгредієнти

куряча грудинка — 2 шт;

пекінська капуста;

ананас;

кукурудза — 1 банка;

свіжий огірок — 2 шт;

зелена цибуля;

лимонний сік;

майонез;

сіль і перець — за смаком.

Покрокове приготування

Курячу грудинку відваріть до готовності, дайте охолонути й розберіть на волокна. Пекінську капусту нашаткуйте. Свіжі огірки та ананас поріжте соломкою. З'єднайте всі інгредієнти в глибокій мисці, додайте кукурудзу та подрібнену зелену цибулю. Заправте майонезом, додайте лимонний сік, сіль і перець, ретельно перемішайте.

Завдяки ананасу салат із пекінської капусти виходить соковитим і легким. Лимонний сік додає приємної кислинки та робить смак свіжішим, тому страву можна подавати як до буденного обіду, так і на святковий стіл.

Як зробити салат ситнішим

Салат із пекінської капусти легко «підлаштувати» під настрій. Легкий варіант — лише свіжі овочі та заправка з несолодкого йогурту. Ситніший — додати мисливські ковбаски, шинку чи куряче філе. Добре поєднується пекінка також із крабовими паличками, квасолею, тунцем і твердим сиром.





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