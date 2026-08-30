Рецепти простих салатів виручають щодня, коли хочеться швидко й смачно нагодувати родину. Салати із пекінської капусти недарма користуються величезною популярністю — готуються вони просто і швидко, а на столі розлітаються на ура.

Такі салати можна порівняти з конструктором: до них додають нові й нові смачні інгредієнти — залежно від випадку та бажання. Ще один вдалий варіант салату з пекінки — з додаванням соковитого та святкового інгредієнта, ананаса. Його рецептом поділилася фудблогерка та авторка кулінарного каналу «Cook Time Love».

Салат з пекінської капусти, рецепт, пекінська капуста

Інгредієнти

  • куряча грудинка — 2 шт;
  • пекінська капуста;
  • ананас;
  • кукурудза — 1 банка;
  • свіжий огірок — 2 шт;
  • зелена цибуля;
  • лимонний сік;
  • майонез;
  • сіль і перець — за смаком.

Покрокове приготування

  1. Курячу грудинку відваріть до готовності, дайте охолонути й розберіть на волокна.
  2. Пекінську капусту нашаткуйте.
  3. Свіжі огірки та ананас поріжте соломкою.
  4. З'єднайте всі інгредієнти в глибокій мисці, додайте кукурудзу та подрібнену зелену цибулю.
  5. Заправте майонезом, додайте лимонний сік, сіль і перець, ретельно перемішайте.

Завдяки ананасу салат із пекінської капусти виходить соковитим і легким. Лимонний сік додає приємної кислинки та робить смак свіжішим, тому страву можна подавати як до буденного обіду, так і на святковий стіл.

Як зробити салат ситнішим

Салат із пекінської капусти легко «підлаштувати» під настрій. Легкий варіант — лише свіжі овочі та заправка з несолодкого йогурту. Ситніший — додати мисливські ковбаски, шинку чи куряче філе. Добре поєднується пекінка також із крабовими паличками, квасолею, тунцем і твердим сиром.

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