Рецепти простих салатів виручають щодня, коли хочеться швидко й смачно нагодувати родину. Салати із пекінської капусти недарма користуються величезною популярністю — готуються вони просто і швидко, а на столі розлітаються на ура.
Такі салати можна порівняти з конструктором: до них додають нові й нові смачні інгредієнти — залежно від випадку та бажання. Ще один вдалий варіант салату з пекінки — з додаванням соковитого та святкового інгредієнта, ананаса. Його рецептом поділилася фудблогерка та авторка кулінарного каналу «Cook Time Love».
Інгредієнти
- куряча грудинка — 2 шт;
- пекінська капуста;
- ананас;
- кукурудза — 1 банка;
- свіжий огірок — 2 шт;
- зелена цибуля;
- лимонний сік;
- майонез;
- сіль і перець — за смаком.
Покрокове приготування
- Курячу грудинку відваріть до готовності, дайте охолонути й розберіть на волокна.
- Пекінську капусту нашаткуйте.
- Свіжі огірки та ананас поріжте соломкою.
- З'єднайте всі інгредієнти в глибокій мисці, додайте кукурудзу та подрібнену зелену цибулю.
- Заправте майонезом, додайте лимонний сік, сіль і перець, ретельно перемішайте.
Завдяки ананасу салат із пекінської капусти виходить соковитим і легким. Лимонний сік додає приємної кислинки та робить смак свіжішим, тому страву можна подавати як до буденного обіду, так і на святковий стіл.
Як зробити салат ситнішим
Салат із пекінської капусти легко «підлаштувати» під настрій. Легкий варіант — лише свіжі овочі та заправка з несолодкого йогурту. Ситніший — додати мисливські ковбаски, шинку чи куряче філе. Добре поєднується пекінка також із крабовими паличками, квасолею, тунцем і твердим сиром.
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