В Україні військовий облік дедалі більше переходить у цифровий формат — перевірити свій статус і сформувати електронний військово-обліковий документ тепер можна через застосунок Резерв+. Розповідаємо, хто має стати на облік, які зміни запрацювали у 2026 році та які штрафи загрожують за порушення.

Військовий облік в Україні зазнав суттєвих змін у 2026 році — система стає дедалі більш автоматизованою, а значна частина процедур тепер працює через електронний обмін між державними реєстрами. Розбираємося, що саме змінилося, кого стосуються нові правила та як перевірити свій статус.

Що таке військовий облік і кого він стосується

Військовий облік — це державна система збору й оновлення відомостей про громадян, які мають стосунок до виконання військового обов'язку. Закон поділяє його на три категорії: облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Усі дані зберігаються в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів (у побуті — «Оберіг»), і саме з нього застосунок Резерв+ отримує інформацію.

Важливо розуміти: перебування на військовому обліку не означає автоматичної мобілізації. Облік лише фіксує військово-обліковий статус людини, тоді як призов регулюється окремими нормами законодавства.

Хто і коли має стати на облік

Постановка на військовий облік починається задовго до досягнення мобілізаційного віку. Щороку з 1 січня до 31 липня чоловіки, яким у цьому календарному році виповнюється 17 років, беруться на облік призовників. У 2026 році це юнаки 2009 року народження — Міноборони окремо нагадало, що процедуру можна пройти онлайн через Резерв+ без відвідування ТЦК.

Що змінюється після 25 років

Після досягнення 25-річного віку чоловіка знімають з обліку призовників і беруть на облік військовозобов'язаних. З 2025 року цей перехід відбувається автоматично — особисто приходити до ТЦК не потрібно. Крім того, громадяни віком 25–60 років, які з різних причин досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, можуть бути поставлені на нього автоматично через обмін даними між реєстрами.

Цифровізація: новий порядок із серпня 2026 року

Ключова зміна цього року — новий Порядок ведення Єдиного державного реєстру, який Кабінет Міністрів ухвалив 29 липня 2026 року. Документ набрав чинності 8 серпня і передбачає, що облікові записи можуть створюватися та оновлюватися не лише вручну працівниками ТЦК, а й автоматично — через електронну взаємодію з іншими державними реєстрами. Це означає, що необхідність особисто йти до ТЦК для кожної технічної зміни поступово зникає.

Ще одне нововведення стосується роботодавців: у червні 2026 року уряд ухвалив постанову №812, яка цифровізувала персональний військовий облік на підприємствах. Як повідомляє UkrMedia, тепер дані списків персонального військового обліку звіряються з державним реєстром електронно, а окремі відомості про працевлаштування оновлюються автоматично — зокрема через обмін із Пенсійним фондом.

Як перевірити свій статус через Резерв+

Найпростіший спосіб перевірити військово-обліковий статус — застосунок Резерв+, який є електронним кабінетом призовника, військовозобов'язаного та резервіста. У ньому можна побачити свою категорію обліку, сформувати електронний військово-обліковий документ із QR-кодом, а також перевірити актуальну інформацію про себе, що міститься в реєстрі «Оберіг».

Електронний військово-обліковий документ має повноцінну юридичну силу. Як наголошували в Міноборони, його можна використовувати в Резерв+, на порталі «Дія» або в роздрукованому вигляді з QR-кодом. Відсутність старого паперового військового квитка не означає, що людина не має чинного документа.

Військовий облік для жінок: що змінилося

Для жінок правила залежать від освіти та спеціальності. Обов'язковому взяттю на військовий облік військовозобов'язаних підлягають жінки, які придатні за станом здоров'я та віком і здобули медичну або фармацевтичну освіту. Для жінок з іншими професіями, спорідненими з військово-обліковими спеціальностями, постановка на облік здійснюється виключно за бажанням.

Закон чітко визначає: жінки, які перебувають на військовому обліку, у воєнний час можуть бути призвані на військову службу або залучені до робіт із забезпечення оборони лише в добровільному порядку. Для медичних і фармацевтичних спеціальностей правила обліку залишаються обов'язковими незалежно від цього.

Що робити після зміни місця проживання

Зміна адреси безпосередньо впливає на військовий облік. Для внутрішньо переміщених осіб під час воєнного стану діє обов'язок стати на військовий облік за місцем перебування на обліку ВПО. У Резерв+ уже доступна можливість сплатити штраф за порушення, пов'язане з непостановкою на облік за новою адресою, тому після переїзду варто обов'язково перевірити актуальний статус.

Штрафи за порушення правил військового обліку

За порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію передбачена адміністративна відповідальність. Під час особливого періоду штрафи для громадян становлять від 17 000 до 25 500 грн, залежно від складу правопорушення та обставин.

Частину штрафів можна врегулювати через сервіс «Штрафи онлайн» у Резерв+. Якщо людина визнає порушення, а ТЦК ухвалює постанову, доступна сплата 50% суми — 8 500 грн — протягом 20 днів. Якщо пільговий строк пропущено, доведеться платити повні 17 000 грн, а після передачі несплаченого штрафу на примусове виконання сума зростає до 34 000 грн.

Сплата штрафу не скасовує самого обов'язку: якщо штраф накладено за непостановку на облік, після оплати все одно потрібно стати на облік.

Як перевірити наявність штрафу та сплатити

Перевірити, чи є у вас штраф, можна в розділі «Штрафи онлайн» у застосунку Резерв+. Червоне повідомлення в Резерв+ не завжди означає автоматичний штраф — воно може вказувати на різні статуси: наявність порушення, інформацію про звернення ТЦК до поліції, необхідність уточнити дані або вже винесену постанову. Тому важливо читати зміст повідомлення, а не орієнтуватися лише на колір. Якщо постанова вже є, у застосунку буде зазначено суму й строк оплати.

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