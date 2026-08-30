Ринок житла в Україні для молоді залишається вкрай нерівномірним — про це свідчить новий аналіз OLX Нерухомість, який порівняв, яку частину зарплати доведеться віддавати за оренду однокімнатної квартири та скільки років знадобиться, щоб накопичити на власне житло в різних містах.

За основу розрахунків узяли медіанну зарплату у вакансіях OLX Робота з фільтром «підходить для студентів / кандидатів до 18 років». Станом на липень 2026 року вона становить 29 306 гривень. Саме цей показник дозволив визначити, де перше житло для молоді є доступнішим, а де витрати на оренду чи купівлю будуть найбільшими.

Де молоді найважче орендувати однокімнатну квартиру

Найбільшу частину зарплати молоді доведеться віддавати в Ужгороді — 76,4% місячного доходу. Медіанна вартість оренди тут становить 22 404 гривні. Майже такий самий показник у Львові — 76%, де однокімнатну квартиру пропонують у середньому за 22 248 гривень на місяць.

Далі в списку Івано-Франківськ, де медіанна оренда сягає 17 707 гривень, або близько 60% зарплати. У Києві на оренду однокімнатної квартири доведеться витратити приблизно 58% доходу — медіанна ставка тут становить 17 000 гривень.

Близько половини зарплати потребуватиме оренда в Чернівцях, Луцьку та Тернополі. У Чернівцях і Луцьку медіанна вартість становить 15 000 гривень (близько 51% доходу), у Тернополі — 14 800 гривень. У Вінниці на оренду піде близько 48% доходу (14 000 гривень), в Одесі — 44% (13 000 гривень), у Хмельницькому — 43% (12 500 гривень).

Ще в кількох містах оренда забирає близько двох п'ятих зарплати: у Черкасах, Дніпрі та Рівному йдеться приблизно про 41% доходу (у Дніпрі та Рівному — 12 000 гривень на місяць). У Полтаві та Житомирі на оренду потрібно витратити близько 38% зарплати — 11 150 та 11 000 гривень відповідно.

Найменше навантаження на дохід молоді фіксують у східних і південних містах. У Кропивницькому оренда коштує 8 500 гривень (близько 29% зарплати), у Чернігові — 8 000 гривень (27%), у Харкові — 7 500 гривень (26%), у Запоріжжі — 7 000 гривень (24%). У Миколаєві медіанна вартість становить 6 799 гривень (23,2%), у Сумах — 6 500 гривень (близько 22%).

Найдешевше серед проаналізованих міст — у Херсоні. Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири тут становить лише 4 000 гривень, або близько 14% медіанної зарплати молоді.

Скільки років накопичувати на власну квартиру

За умови, що молода людина могла б відкладати всю медіанну зарплату (29 306 гривень на місяць), найдовше накопичувати на однокімнатну квартиру на вторинному ринку довелося б у Києві, Львові та Ужгороді — близько 10 років. Близько 8 років знадобилося б у Вінниці та Чернівцях, приблизно 7 років — у Луцьку, Рівному та Тернополі.

Шість років на власне житло потрібно було б накопичувати в Житомирі, Одесі, Хмельницькому, Черкасах та Івано-Франківську. У Полтаві умовний термін становить близько 5 років, у Дніпрі, Кропивницькому та Чернігові — приблизно 4 роки.

Ще доступнішим житло є у Харкові, Сумах та Миколаєві, де на купівлю однокімнатної квартири знадобилося б близько 3 років накопичень. Найкоротший умовний термін — у Запоріжжі та Херсоні: близько 2 років.

Як рахували рейтинг

В OLX Нерухомість наголошують, що це умовний розрахунок, який дає змогу порівняти доступність житла між містами без урахування щоденних витрат, інфляції чи зміни цін на нерухомість. Тобто йдеться не про реальний графік накопичень, а про показник, що дозволяє зіставити міста між собою.

За однакового рівня медіанного доходу різниця в доступності першого житла для молоді між містами може сягати п'ятикратного розриву: від близько 2 років накопичень у Запоріжжі та Херсоні до приблизно 10 років у Києві, Львові та Ужгороді.

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