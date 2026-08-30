Бахмутська міська військова адміністрація змінила порядок надання матеріальної допомоги ветеранам на придбання житла в іпотеку. Тепер для отримання компенсації достатньо підтвердити реєстрацію в громаді до 24 лютого 2022 року.

Бахмутська міська військова адміністрація внесла зміни до порядку надання матеріальної допомоги ветеранам війни, які планують придбати житло в іпотеку. Головне нововведення стосується вимоги щодо реєстрації місця проживання — тепер заявникам не потрібно бути зареєстрованими в Бахмутській громаді на момент звернення.

Як повідомляє Вільне Радіо з посиланням на розпорядження начальника Бахмутської МВА, раніше для отримання компенсації потрібно було мати реєстрацію або декларацію в Бахмутській громаді на дату подання заяви. У новій редакції цю вимогу прибрали: відтепер достатньо підтвердити, що людина була зареєстрована чи задекларована на території Бахмутської МВА станом на 24 лютого 2022 року.

Це означає, що ветерани та члени сімей загиблих Захисників і Захисниць, які після початку повномасштабного вторгнення виїхали з Бахмутської громади та змінили реєстрацію, більше не мусять повертати бахмутську прописку заради подання заяви на допомогу. Програма, як і раніше, передбачає, що заявники мають бути вимушено переміщеними до безпечніших регіонів України.

Отримати компенсацію можуть учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих або померлих Захисників і Захисниць України. Розмір допомоги не змінився і становить до 200 тисяч гривень — її виплачують один раз за одним договором іпотечного кредитування. Сума не може перевищувати фактично сплачений перший внесок: якщо початковий внесок менший за 200 тисяч гривень, заявнику компенсують саме цю суму.

Кошти можна використати для компенсації частини першого внеску за державною програмою «єОселя» або за іншими іпотечними кредитами на придбання житла в Україні. Виняток становить житло на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих Росією територіях. Також заявник має укласти іпотечний договір після 24 лютого 2022 року та сплатити перший внесок. Крім того, заявник і члени його сім'ї не повинні мати у власності житлової нерухомості — за винятком житла на окупованих територіях або в зоні бойових дій. Протягом 36 місяців до подання заяви вони також не повинні були відчужувати житло на підконтрольній Україні території.

Які документи потрібні та як подати заяву

Для отримання допомоги потрібно подати заяву та пакет документів до Управління соціального захисту населення Бахмутської міської ради. Серед обов'язкових документів: паспорт, РНОКПП, довідка внутрішньо переміщеної особи, документ про статус ветерана або члена сім'ї загиблого Захисника чи Захисниці, іпотечний договір, підтвердження сплати першого внеску, договір купівлі-продажу житла, банківські реквізити для виплати та відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Окрему увагу в новій редакції приділили документу щодо реєстрації: тепер від заявника вимагають витяг із реєстру Бахмутської міської територіальної громади, який підтверджує зареєстроване місце проживання на території громади до 24 лютого 2022 року. Відомостей про реєстрацію на дату звернення в оновленому переліку більше немає.

Заяву з повним пакетом документів треба надіслати до Управління соціального захисту населення поштою власним коштом. Після цього документи розглядає спеціальна комісія, яка ухвалює рішення про надання або відмову в допомозі. Право на компенсацію можна використати лише один раз і за одним іпотечним договором. Для консультацій працюють телефони: +38 (095) 49-87-615 та +38 (099) 71-33-980.