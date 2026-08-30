Бахмутская городская военная администрация изменила порядок предоставления материальной помощи ветеранам на приобретение жилья в ипотеку. Теперь для получения компенсации достаточно подтвердить регистрацию в громаде до 24 февраля 2022 года.

Бахмутская городская военная администрация внесла изменения в порядок предоставления материальной помощи ветеранам войны, планирующим приобрести жилье в ипотеку. Главное нововведение касается требования о регистрации места жительства — теперь заявителям не нужно быть зарегистрированными в Бахмутской громаде на момент обращения.

Как сообщает Вильне Радио со ссылкой на распоряжение начальника Бахмутской МВА, ранее для получения компенсации нужно было иметь регистрацию или декларацию в Бахмутской громаде на дату подачи заявления. В новой редакции это требование убрали: теперь достаточно подтвердить, что человек был зарегистрирован или задекларирован на территории Бахмутской МВА по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Это означает, что ветераны и члены семей погибших Защитников и Защитниц, которые после начала полномасштабного вторжения выехали из Бахмутской громады и изменили регистрацию, теперь не должны возвращать бахмутскую прописку ради подачи заявления на помощь. Программа, как и прежде, предусматривает, что заявители должны быть вынужденно перемещены в более безопасные регионы Украины.

Получить компенсацию могут участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие войны и члены семей погибших или умерших Защитников и Защитниц Украины. Размер помощи не изменился и составляет до 200 тысяч гривен — ее выплачивают один раз по одному договору ипотечного кредитования. Сумма не может превышать фактически уплаченный первый взнос: если первоначальный взнос меньше 200 тысяч гривен, заявителю компенсируют именно эту сумму.

Средства можно использовать для компенсации части первого взноса по государственной программе «єОселя» или по другим ипотечным кредитам на приобретение жилья в Украине. Исключение составляет жилье на территориях активных боевых действий или временно оккупированных Россией территориях. Также заявитель должен заключить ипотечный договор после 24 февраля 2022 года и уплатить первый взнос. Кроме того, заявитель и члены его семьи не должны иметь в собственности жилой недвижимости — за исключением жилья на оккупированных территориях или в зоне боевых действий. В течение 36 месяцев до подачи заявления они также не должны были отчуждать жилье на подконтрольной Украине территории.

Какие документы нужны и как подать заявление

Для получения помощи нужно подать заявление и пакет документов в Управление социальной защиты населения Бахмутского городского совета. Среди обязательных документов: паспорт, ИНН, справка внутренне перемещенного лица, документ о статусе ветерана или члена семьи погибшего Защитника или Защитницы, ипотечный договор, подтверждение уплаты первого взноса, договор купли-продажи жилья, банковские реквизиты для выплаты и сведения из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Отдельное внимание в новой редакции уделили документу о регистрации: теперь от заявителя требуют выписку из реестра Бахмутской городской территориальной громады, подтверждающую зарегистрированное место жительства на территории громады до 24 февраля 2022 года. Данных о регистрации на дату обращения в обновленном перечне больше нет.

Заявление с полным пакетом документов нужно отправить в Управление социальной защиты населения почтой за свой счет. После этого документы рассматривает специальная комиссия, которая принимает решение о предоставлении или отказе в помощи. Право на компенсацию можно использовать только один раз и по одному ипотечному договору. Для консультаций работают телефоны: +38 (095) 49-87-615 и +38 (099) 71-33-980.