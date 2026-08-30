За просрочку уплаты налога на недвижимость владельцам грозит штраф — он может достичь 50% от суммы долга. В Государственной налоговой службе напомнили, сколько времени даётся на расчёт без финансовых санкций.

Недвижимость в Украине обязывает владельцев вовремя платить налоги — на это обращают внимание в Государственной налоговой службе. Начисленную сумму нужно перечислить в течение 60 календарных дней после получения налогового уведомления-решения. Как сообщает Finance.ua, размер ответственности за просрочку зависит от длительности задержки.

Если платёж просрочен до 30 календарных дней включительно, владельцу начисляют 5% от суммы налогового долга. Когда задержка превышает 30 дней, сумма санкции вырастает уже до 10% от неуплаченной суммы. Такие же размеры в 2026 году приводит Государственная налоговая служба.

Существенно строже ответственность предусмотрена, если налоговая установит умышленное неисполнение обязанности по уплате налога. В таком случае доначисление может составить 25% от неуплаченной или несвоевременно уплаченной суммы. Признаками умышленности налоговики могут считать систематическое игнорирование уведомлений-решений, сокрытие объектов налогообложения или умышленное занижение площади недвижимости в декларации. Решение о наличии умысла принимается на основании анализа всех обстоятельств дела, а не только факта просрочки.

Если же нарушение повторяется в течение 1095 календарных дней или приводит к просрочке платежа более чем на 90 дней, штраф может вырасти до 50% от суммы налогового обязательства. Под повторным нарушением понимается ситуация, когда налогоплательщик, которому уже доначисляли штраф за неуплату, вновь допускает просрочку в пределах трехлетнего периода. Отдельным основанием для 50-процентного штрафа является просрочка более чем на 90 календарных дней — в таком случае санкция применяется независимо от того, является ли нарушение первым.

Когда к санкциям добавляется пеня

После 90 календарных дней просрочки к финансовым санкциям может добавиться пеня, которую начисляют за каждый день задержки платежа. На это также обращает внимание ГНС в разъяснениях по уплате налога на недвижимость в 2026 году. Например, если сумма налогового долга составляет 10 000 грн, а просрочка длится 100 дней, пеня может добавить к общей сумме более 500 грн — и эта сумма будет расти ежедневно, пока долг не погашен. Расчёт пени осуществляется по формуле: 120% учётной ставки НБУ, разделённой на количество дней в году, умноженной на сумму долга и количество дней просрочки.

Важно понимать: и санкции, и пеня начисляются сверх основной суммы налогового долга, поэтому общая сумма к уплате растёт довольно быстро. Именно поэтому налоговики советуют не откладывать платёж на последние дни 60-дневного срока.

Как избежать дополнительных расходов

Чтобы не переплачивать, владельцам недвижимости стоит регулярно проверять налоговые уведомления-решения и соблюдать 60-дневный срок для уплаты начисленной суммы. Удобнее всего следить за начислениями в электронном кабинете налогоплательщика на сайте ГНС или в приложении «Дія», куда поступают соответствующие уведомления. В электронном кабинете можно проверить не только начисленные суммы, но и историю платежей, даты получения уведомлений-решений и состояние расчётов с бюджетом. Доступ к кабинету осуществляется по квалифицированной электронной подписи (КЭП) или через BankID, а уведомления о новых начислениях поступают туда автоматически — важно проверять их не реже одного раза в месяц.

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