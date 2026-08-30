Бисквит из всего трех ингредиентов готовится просто, но имеет свои секреты — рассказываем, как сделать пышный и ровный корж без специальных навыков.

Рецепт домашнего безе мы уже публиковали — а бисквит готовится по другому принципу, хотя тоже требует правильного взбивания яиц.

Бисквит — это классическая основа для тортов, которая состоит всего из трех продуктов: яиц, сахара и муки. Несмотря на минимальный набор ингредиентов, именно этот корж часто подводит даже опытных кулинаров — он может осесть после духовки или получиться слишком плотным. Секрет этого рецепта в том, что правильная техника взбивания яиц и аккуратное вмешивание муки дают ровный, воздушный и влажный бисквит, который одинаково хорошо подходит и для торта, и как самостоятельный десерт с сахарной пудрой или яблоками.

Ингредиенты для бисквита

яйца — 4 шт.;

сахар гранулированный — примерно 150 г (3/4 стакана);

мука пшеничная, просеянная — примерно 90-100 г (3/4 стакана).

Из такого количества ингредиентов получится один круглый корж диаметром около 20 см и высотой 5 см, рассчитанный на 12 порций.

Как приготовить бисквит: пошагово

Разогрейте духовку до 175°C, установив решетку посередине.

В большую миску разбейте 4 яйца и взбивайте миксером на высокой скорости минуту-две, пока масса не станет слегка пенистой.

Продолжая взбивать, постепенно, тонкой струйкой всыпьте сахар. Взбивайте массу 15-20 минут — это действительно важно, ведь именно воздух, взбитый в яйца, является единственным разрыхлителем для этого бисквита. Готовность проверяйте так: поднимая венчик над миской, смотрите, как лента теста падает обратно — она должна исчезать не быстрее чем за 2-3 секунды. Если лента исчезает сразу, продолжайте взбивать дальше.

Когда масса достигла нужной густоты, в 2-3 приема просейте муку прямо над яичной пеной и осторожно вмешайте лопаткой или деревянной ложкой движением «снизу-вверх», проходя под тестом и переворачивая его сверху. Перемешивайте только до исчезновения сухих комочков муки — лишнее вымешивание «выбивает» воздух из теста и делает бисквит плотным и жестким.

Форму диаметром 20 см застелите фольгой, а дно (не бока!) смажьте или обрызгайте маслом для выпечки. Влейте тесто в форму, а затем, взявшись за бока формы, несколько раз осторожно покрутите ее по кругу — это поможет распределить тесто равномерно.

Поставьте форму в разогретую до 175°C духовку на 30-35 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой, вставляя ее в центр коржа, — она должна выходить чистой, без влажных крошек теста. Не открывайте духовку раньше 25 минут выпекания и не проверяйте готовность слишком рано — резкая смена температуры может привести к тому, что бисквит осядет.

Готовый корж оставьте охлаждаться прямо в форме примерно 30 минут, после чего снимите фольгу и остудите бисквит полностью на решетке.

Для наилучшей текстуры охлажденный бисквит оберните пищевой пленкой и оставьте на столе примерно на 8 часов, прежде чем разрезать на слои. Это позволит лишней влаге равномерно распределиться — корж останется влажным, но не рассыплется при нарезке.

Такой бисквит отлично подходит как основа для многослойных тортов с кремом, а также вкусен сам по себе — просто присыпьте его сахарной пудрой или дополните кусочками яблок. Хранить готовый корж лучше обернутым в пленку в холодильнике, а перед сборкой торта дайте ему дойти до комнатной температуры.

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