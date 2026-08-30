Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил об уничтожении гуманитарного склада с запасами для детей и семей в результате вражеской атаки. Организация призывает защищать гуманитарную инфраструктуру.

Гуманитарная помощь в Киевской области понесла серьёзную потерю: Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил об уничтожении склада с гуманитарными запасами для детей и семей в результате вражеской атаки. В фонде подчёркивают, что такие удары по гражданской инфраструктуре ставят под угрозу доставку жизненно важного обеспечения тем, кто нуждается в нём больше всего. Организация призывает обеспечить защиту гуманитарных сотрудников и объектов.

Об этом говорится в официальном заявлении ЮНИСЕФ, которое цитирует Интерфакс-Украина. В фонде уточнили, что атака задела складское помещение, которое организация использует для хранения запасов. Там находилась гуманитарная помощь, подготовленная для дальнейшей передачи семьям с детьми.

Что именно хранилось на складе

По данным ЮНИСЕФ, инцидент произошёл 27 августа в результате вражеской атаки на склад, который фонд содержит в посёлке Чубинское Киевской области. Это подтвердило официальное заявление организации. Именно там хранились критически важные запасы для поддержки украинских детей и семей, пострадавших от войны.

«Вчера гуманитарные припасы для детей и семей были уничтожены во время атаки, которая задела склад, содержащийся UNICEF в Чубинском, Киевская область»

Потеря этих запасов напрямую препятствует доставке жизненно важного обеспечения наиболее уязвимым категориям населения. Особенно остро проблема стоит накануне зимы, когда потребности семей с детьми традиционно растут. ЮНИСЕФ планировал использовать уничтоженные запасы именно для подготовки к холодному сезону, поэтому теперь организации придётся искать дополнительные ресурсы, чтобы не допустить перебоев с помощью.

Предыдущие атаки на склады фонда

Это не первый случай, когда гуманитарная инфраструктура ЮНИСЕФ на Киевщине подвергается ударам. Ещё 19 июля 2026 года атаке подверглись склады фонда в Белогородке. Как сообщало агентство, тот удар стал первым случаем полного уничтожения гуманитарного склада ЮНИСЕФ с большими потерями, которые оценили почти в $3,9 млн.

Нынешний инцидент стал очередным ударом по гуманитарной инфраструктуре региона, что осложняет работу международных организаций по обеспечению пострадавших от войны. ЮНИСЕФ продолжает оценивать масштабы потерь и координирует дальнейшие шаги, чтобы восстановить цепочку поставок помощи. В организации подчёркивают, что гуманитарные объекты должны быть защищены в соответствии с международным гуманитарным правом.

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