Гуманітарна допомога у Київській області зазнала серйозної втрати: Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) повідомив про знищення складу із гуманітарними запасами для дітей і сімей унаслідок ворожої атаки. У фонді наголошують, що такі удари по цивільній інфраструктурі ставлять під загрозу доставку життєво важливого забезпечення тим, хто його потребує найбільше. Організація закликає забезпечити захист гуманітарних працівників та об'єктів.

Про це йдеться в офіційній заяві ЮНІСЕФ, яку цитує Інтерфакс-Україна. У фонді уточнили, що атака зачепила складське приміщення, яке організація утримує для зберігання запасів. Там перебувала гуманітарна допомога, підготовлена для подальшої передачі родинам із дітьми.

Що саме зберігалося на складі

За даними ЮНІСЕФ, інцидент стався 27 серпня внаслідок ворожої атаки на склад, який фонд утримує в селищі Чубинське Київської області. Це підтвердила офіційна заява організації. Саме там зберігалися критично важливі запаси для підтримки українських дітей та родин, які постраждали від війни.

«Вчора гуманітарні припаси для дітей та сімей були знищені під час атаки, яка зачепила склад, що утримується UNICEF у Чубинському, Київська область»

Втрата цих запасів напряму перешкоджає доставці життєво важливого забезпечення найвразливішим категоріям населення. Особливо гостро проблема постає напередодні зими, коли потреби родин із дітьми традиційно зростають. ЮНІСЕФ планував використати знищені запаси саме для підготовки до холодного сезону, тож тепер організації доведеться шукати додаткові ресурси, аби не допустити перебоїв із допомогою.

Попередні атаки на склади фонду

Це не перший випадок, коли гуманітарна інфраструктура ЮНІСЕФ на Київщині зазнає ударів. Ще 19 липня 2026 року атаки зазнали склади фонду в Білогородці. Як повідомляло агентство, той удар став першим випадком повного знищення гуманітарного складу ЮНІСЕФ із великими втратами, які оцінили майже в $3,9 млн.

Нинішній інцидент став черговим ударом по гуманітарній інфраструктурі регіону, що ускладнює роботу міжнародних організацій із забезпечення постраждалих від війни. ЮНІСЕФ продовжує оцінювати масштаби втрат і координує подальші кроки, щоб відновити ланцюжок постачання допомоги. В організації наголошують, що гуманітарні об'єкти мають бути захищені відповідно до міжнародного гуманітарного права.

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