Субсидія може бути втрачена, якщо протягом 12 місяців перед зверненням хтось із домогосподарства здійснив покупку на суму понад 100 тисяч гривень. Пенсійний фонд України нагадав повний перелік операцій та майна, які впливають на право на виплати.

Субсидія в Україні може бути втрачена через покупки — Пенсійний фонд України нагадав, які операції та майно враховують під час призначення виплат. Отримувачі житлової субсидії зобов'язані повідомляти фонд про зміни у складі домогосподарства та майновому стані.

Субсидію можуть не призначити, якщо протягом 12 місяців перед зверненням хтось із членів домогосподарства або його сім'ї здійснив покупку чи іншу операцію на суму понад 100 тисяч гривень. Ідеться про придбання квартири, будинку, земельної ділянки чи іншої нерухомості, автомобіля, цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів, будівельних матеріалів та інших товарів довгострокового користування.

Також ураховуються великі витрати на роботи та послуги, але виняток становлять медичні, освітні та окремі житлово-комунальні послуги. На виплати впливають і заощадження: субсидію можуть не призначити, якщо на депозитах домогосподарства загалом понад 100 тисяч гривень. Такий самий поріг діє для облігацій внутрішньої державної позики.

Окремо фіксується купівля іноземної валюти або банківських металів на суму понад 50 тисяч гривень. Проблеми з призначенням субсидії можуть виникнути й тоді, коли у власності сім'ї більше одного житлового приміщення, хоча для окремих випадків отримання житла у спадщину є винятки.

Що робити, щоб не втратити субсидію

Про зміни, які можуть вплинути на виплати, потрібно повідомити Пенсійний фонд протягом 30 календарних днів. Це стосується не лише придбання майна, а й змін у складі зареєстрованих чи задекларованих мешканців, складі сім'ї, соціальному статусі, а також переліку комунальних послуг чи їхніх постачальників.

Повідомити ПФУ можна через сервісний центр або електронні сервіси фонду. Водночас велика покупка чи наявність певного майна не завжди автоматично означає втрату вже призначеної субсидії — ураховуються сума і вид операції, час її здійснення та передбачені законодавством винятки.

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