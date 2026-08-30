Чернівці залишаються одним із найдорожчих міст заходу України для купівлі квартири. У серпні 2026 року медіанна ціна однокімнатного житла на вторинному ринку становить близько $60 тисяч, а квадратний метр у новобудовах за рік додав близько чверті.

У серпні 2026 року ринок нерухомості Чернівців продовжує дорожчати, повідомляє Главком із посиланням на дані ЛУН. Ціни зростають і на готові квартири, і на житло від забудовників, причому первинний ринок дорожчає значно швидше.

Скільки коштує квартира на вторинному ринку

У серпні медіанна ціна однокімнатної квартири у Чернівцях становить близько $60 тис. За рік таке житло подорожчало приблизно на 13%. Двокімнатна коштує близько $83,6 тис., трикімнатна — близько $104 тис.; обидва сегменти за рік додали по 11%.

За останні пів року однокімнатні майже не змінилися в ціні, двокімнатні додали 2,4%, а трикімнатні навіть подешевшали на 2,3%. Власники не поспішають суттєво знижувати ціни, але й покупці вже не готові платити будь-яку суму за квартиру.

Новобудови дорожчають швидше

Медіанна стартова ціна квадратного метра в новобудовах Чернівців у серпні становить 51,6 тис. грн ($1150). За рік вона зросла на 24%, за пів року — на 13,2%, за місяць — ще на 0,6%. Для порівняння: у серпні 2025 року метр коштував близько 41,6 тис. грн.

Ціна залежить від класу житла: економ — 32,3 тис. грн ($720) за метр, комфорт — 52,9 тис. грн ($1180), бізнес — 51,6 тис. грн ($1150), преміум — близько 60,5 тис. грн ($1350). Найбільше за рік додав саме преміум — близько 40%.

Які квартири продають у Чернівцях

Найдешевша однокімнатна квартира коштує від $18 тис. — це мансарда на 20 кв. м без ремонту. Двокімнатні стартують від $28,5 тис., трикімнатні — від $35 тис. за 100 кв. м у старому фонді, що потребує ремонту. Найдорожча двокімнатна оцінена у $400 тис., а трикімнатна — у $360 тис.

Чому житло в Чернівцях таке дороге

Місто розташоване далеко від фронту і вважається відносно безпечним, тому сюди переїхали люди зі сходу і півдня України. На ціни також впливають дорожчі будівельні матеріали, інфляція та невелика кількість новобудов. Дефіцит нової пропозиції допомагає цінам триматися, а попит підтримують державні програми «єОселя» та «єВідновлення».

Як придбати квартиру вигідніше

Купити житло в кредит на пільгових умовах можна за програмою «єОселя». Люди, які втратили житло через війну, можуть придбати нове за житловим сертифікатом «єВідновлення». Враховуючи дефіцит готових квартир, у популярних районах хороші варіанти знаходять покупця швидко, тож дешевші пропозиції часто мають недоліки — старий будинок чи потребу в ремонті.