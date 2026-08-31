Із 1 вересня 2026 року в українських школах та дитячих садках запровадять одразу п'ять нововведень — від обов'язкової англійської для дошкільнят до нових правил безпеки та пілотного проєкту старшої школи.

Зміни в школах в Україні тривають — і з 1 вересня 2026 року на учнів та батьків чекає одразу кілька нових правил. Про п'ять ключових нововведень розповіла засновниця ГО "Батьки SOS" Олена Парфьонова у статті для ZN.UA.

Англійська мова стає обов'язковою для дошкільнят

З нового навчального року діти віком 5 та 6 років обов'язково вивчатимуть англійську мову в дитячих садках. Раніше це була додаткова платна послуга, тепер же вивчення англійської стає частиною державної політики у сфері дошкільної освіти.

Формат навчання відрізнятиметься від шкільного: жодних підручників — лише гра, пісні та живе спілкування. Таким чином діти змалечку звикатимуть до іноземної мови в природному середовищі.

Нові правила відвідування шкіл

Відтепер усі відвідувачі перед входом до освітнього закладу зобов'язані показати документи. Батьки зможуть заходити до приміщення школи лише за попереднім погодженням із адміністрацією. Це нововведення спрямоване на посилення безпеки в навчальних закладах.

Жорсткіші правила реагування на булінг

Змінюються і правила роботи з випадками насильства та цькування. Директор школи зобов'язаний зареєструвати повідомлення про булінг у день його надходження — або в перший робочий день, якщо сигнал надійшов у вихідний. Протягом доби керівник має розглянути звернення, а в разі виявлення ознак насильства — не пізніше ніж за три години повідомити поліцію та службу у справах дітей.

Штучний інтелект під контролем: закон про академічну доброчесність

Закон "Про академічну доброчесність" тепер чітко визначає, що вважається списуванням, фальсифікацією та плагіатом у школах. В умовах масового використання учнями штучного інтелекту школам доведеться розмежовувати самостійну роботу дитини, допустиме застосування цифрових інструментів і привласнення чужого результату.

Пілотний проєкт: 150 ліцеїв тестують нову модель старшої школи

В Україні стартує пілотний проєкт реформи профільної старшої школи. Учні 10–12 класів у 150 академічних ліцеях зможуть обирати профілі та предмети відповідно до власних освітніх планів. У таких закладах також посилюватимуть профорієнтаційну роботу, щоб допомогти підліткам визначитися з майбутньою професією.

Що робити батькам, якщо у дитини виникли проблеми в школі

Олена Парфьонова радить батькам діяти за чітким алгоритмом. Передусім варто звернутися до класного керівника або адміністрації школи з письмовою заявою. Якщо реакції немає — наступна інстанція: управління освіти у вашому місті чи районі. У випадках булінгу або насильства алгоритм тепер пришвидшений: директор зобов'язаний відреагувати протягом доби та за потреби залучити поліцію. Батькам також радять фіксувати всі звернення письмово та зберігати копії заяв.

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