Учасники бойових дій в Україні можуть оформити три види державної грошової підтримки — від щомісячних доплат до повної оплати лікарняних. Розповідаємо, кому доступні ці виплати та як їх оформити.

Державні грошові виплати в Україні передбачені для різних категорій громадян, і учасники бойових дій можуть оформити одразу три види підтримки. Як пояснюють на єдиній цифровій платформі для ветеранів «Ветеран Pro», йдеться про щомісячну виплату за особливі заслуги, разову допомогу до Дня Незалежності та оплату лікарняних у розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу.

Щомісячна виплата за особливі заслуги

На гарантовану державою щомісячну грошову виплату мають право учасники бойових дій зі званням Героя України або з державними нагородами за захист суверенітету й територіальної цілісності України. Отримати її можуть і члени сімей загиблих (померлих) з числа нагороджених.

Розмір допомоги залежить від конкретної нагороди й визначається у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 1 січня відповідного року. Тобто сума може відрізнятися залежно від того, яку саме відзнаку має людина.

Подати заяву можна онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього треба авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), у розділі «Взаємодія з ПФУ» обрати послугу «Заява про призначення щомісячної грошової виплати деяким категоріям громадян», заповнити форму й надіслати її. Також можна звернутися особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду або надіслати заяву поштою.

Разова допомога до Дня Незалежності

Щорічну разову грошову допомогу до Дня Незалежності передбачено для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Виплату здійснюють до 24 серпня — автоматично або за зверненням, залежно від категорії отримувача.

Якщо людина отримує пенсію, кошти нараховують автоматично разом із пенсійною виплатою. Якщо вона працює або проходить військову службу, гроші виплачують через військову частину чи організацію на підставі відповідної заяви роботодавця. Якщо ж людина не отримує пенсію і не працює, їй потрібно самостійно подати заяву до 1 листопада 2026 року.

Звернутися можна до сервісного центру Пенсійного фонду або ЦНАПу, поштою до територіального органу Пенсійного фонду, а також онлайн через портал електронних послуг ПФУ.

Лікарняні: 100% середньої зарплати

Учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих захисників передбачена виплата допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати. Тривалість страхового стажу при цьому не має значення.

Щоб оформити виплату, треба звернутися до лікаря, який сформує електронний або паперовий листок непрацездатності. Далі слід передати необхідні документи роботодавцю та надати копію посвідчення, що підтверджує відповідний статус. Після підтвердження права на пільгу допомогу нараховують у розмірі 100% середньої заробітної плати або доходу за весь період тимчасової непрацездатності.

Які документи потрібні

Для більшості виплат знадобиться посвідчення учасника бойових дій або інший документ, що підтверджує статус. Для щомісячної виплати за особливі заслуги — ще й документи про нагороду або звання. Онлайн-подання вимагає кваліфікованого електронного підпису, а особисте звернення до Пенсійного фонду чи ЦНАПу — паспорт та ідентифікаційний код.

Перевірте, до якої категорії ви належите. Частину виплат нараховують автоматично, але за деякі доведеться звертатися самостійно, тож документи краще подати вчасно.

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