Участники боевых действий в Украине могут оформить три вида государственной денежной поддержки — от ежемесячных доплат до полной оплаты больничных. Рассказываем, кому доступны эти выплаты и как их оформить.

Государственные денежные выплаты в Украине предусмотрены для разных категорий граждан, а участники боевых действий могут оформить сразу три вида поддержки. Как объясняют на единой цифровой платформе для ветеранов «Ветеран Pro», речь идет о ежемесячной выплате за особые заслуги, разовой помощи ко Дню Независимости и оплате больничных в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа.

Ежемесячная выплата за особые заслуги

На гарантированную государством ежемесячную денежную выплату имеют право участники боевых действий со званием Героя Украины или с государственными наградами за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины. Получить ее могут и члены семей погибших (умерших) из числа награжденных.

Размер помощи зависит от конкретной награды и определяется в процентах от минимальной заработной платы, установленной по состоянию на 1 января соответствующего года. То есть сумма может отличаться в зависимости от того, какую именно награду имеет человек.

Подать заявление можно онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), в разделе «Взаимодействие с ПФУ» выбрать услугу «Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты некоторым категориям граждан», заполнить форму и отправить ее. Также можно обратиться лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда или отправить заявление по почте.

Разовая помощь ко Дню Независимости

Ежегодная разовая денежная помощь ко Дню Независимости предусмотрена для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и членов семей погибших защитников и защитниц Украины. Выплату осуществляют до 24 августа — автоматически или по обращению, в зависимости от категории получателя.

Если человек получает пенсию, средства начисляют автоматически вместе с пенсионной выплатой. Если он работает или проходит военную службу, деньги выплачивают через воинскую часть или организацию на основании соответствующего заявления работодателя. Если же человек не получает пенсию и не работает, ему нужно самостоятельно подать заявление до 1 ноября 2026 года.

Обратиться можно в сервисный центр Пенсионного фонда или ЦНАП, по почте в территориальный орган Пенсионного фонда, а также онлайн через портал электронных услуг ПФУ.

Больничные: 100% средней зарплаты

Участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и членам семей погибших защитников предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы. Продолжительность страхового стажа при этом не имеет значения.

Чтобы оформить выплату, нужно обратиться к врачу, который сформирует электронный или бумажный листок нетрудоспособности. Далее следует передать необходимые документы работодателю и предоставить копию удостоверения, подтверждающего соответствующий статус. После подтверждения права на льготу пособие начисляют в размере 100% средней заработной платы или дохода за весь период временной нетрудоспособности.

Какие документы нужны

Для большинства выплат понадобится удостоверение участника боевых действий или другой документ, подтверждающий статус. Для ежемесячной выплаты за особые заслуги — еще и документы о награде или звании. Онлайн-подача требует квалифицированной электронной подписи, а личное обращение в Пенсионный фонд или ЦНАП — паспорт и идентификационный код.

Проверьте, к какой категории вы относитесь. Часть выплат начисляют автоматически, но за некоторые придется обращаться самостоятельно, поэтому документы лучше подать вовремя.

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