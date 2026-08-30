Новая система проезда в Киеве заработала с 15 июля 2026 года — разовый билет подорожал с 8 до 30 гривен. Однако для тех, кто пользуется транспортом регулярно, реальная цена поездки может быть существенно ниже благодаря пакетам и проездным.

Цены на жилье в Киеве продолжают расти, а вслед за ними изменилась и стоимость проезда в общественном транспорте. Новая система проезда в Киеве заработала с 15 июля 2026 года — разовый билет подорожал с 8 до 30 гривен, однако для тех, кто пользуется транспортом регулярно, реальная цена поездки может быть значительно ниже.

Городские власти объясняют повышение ростом расходов на оплату труда, электроэнергию, топливо и ремонт подвижного состава. Экономически обоснованный тариф на 2026 год составлял 64,60 грн для метро и 44,14 грн для наземного транспорта. После анализа в КГГА плановую себестоимость скорректировали до около 31 грн, а единый тариф установили на уровне 30 грн.

Главная логика новой системы — чем больше билетов покупаешь за раз, тем дешевле каждая поездка. Максимальный пакет на 50 поездок дает самую низкую цену:

1–9 поездок — 30,00 грн за поездку

10–19 поездок — 28,90 грн

20–29 поездок — 27,80 грн

30–39 поездок — 26,60 грн

40–49 поездок — 25,50 грн

50 поездок — 25,00 грн (1250 грн за пакет)

Покупая сразу 50 поездок вместо отдельных разовых билетов по 30 грн, можно сэкономить 250 гривен.

Месячные проездные: когда это выгоднее

Для регулярных пассажиров существуют месячные проездные через приложение "Киев Цифровой": 46 поездок — 1088 грн (≈23,7 грн за поездку), 62 поездки — 1463 грн, 92 поездки — 2156 грн, 124 поездки — 2888 грн (≈23,3 грн за поездку) и безлимитный за 1828 грн в месяц. Безлимит становится выгоднее разовых билетов примерно с 61-й поездки — то есть от трех поездок в день.

Как оплачивать проезд через "Киев Цифровой"

Приложение загружается бесплатно из Google Play или App Store. После регистрации по номеру телефона можно приобрести разовый QR-билет, пополнить транспортную карту или оформить месячный проездной. В метро QR-билет сканируется через турникет. Студенты имеют скидку 50%, школьники — 75% летом, а в учебный год ездят бесплатно.

Билеты, приобретенные до 14 июля 2026 года по старому тарифу 8 грн, можно использовать до 14 сентября 2026 года. После этой даты неиспользованные поездки не аннулируются — их стоимость автоматически пересчитывается в денежный эквивалент и зачисляется на баланс транспортной карты.

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