Неделя с 31 августа по 6 сентября обещает быть неравномерной: настоящий поворот наступит в среду и четверг, поэтому именно на эти дни стоит обратить особое внимание всем знакам.

Неделя с 31 августа по 6 сентября будет неравномерной: первая половина — время размышлений и внутренней работы, а настоящий перелом наступит в среду и четверг, когда энергия станет более активной и смелой. Прогноз на эти дни опубликовало издание Horoscope.com, и в нём каждый знак получит свой акцент — от финансовых размышлений до неожиданной романтики. Выходные принесут баланс: кому-то спокойствие, кому-то новую волну вдохновения.

Овен

В начале недели Овнам не хочется выходить из дома — понедельник и вторник лучше посвятить спокойным делам и не форсировать события. Но уже в среду и четверг появится смелость: хорошее время знакомиться с новыми людьми, пробовать необычные блюда и решаться на то, на что раньше не хватало духа. В пятницу и субботу стоит немного притормозить в карьерных вопросах — спешка сейчас может навредить репутации, поэтому лучше действовать осторожно и взвешенно. А воскресенье снова дарит ощущение свободы: можно больше двигаться, гулять и возвращать активность в привычное русло.

Телец

Понедельник и вторник Тельцы воспринимают очень эмоционально — всё кажется важным, а мелочи могут вызывать ненужное раздражение или даже ревность там, где для этого нет оснований. В среду и четверг стоит сдержать высокомерие и вести себя скромнее: именно сейчас важно не забывать благодарить друзей и показывать, насколько они ценны. Ближе к пятнице придёт уверенность в себе и своём социальном статусе — этот комфорт сохранится и на выходных, поэтому можно планировать приятные встречи и отдых в хорошей компании.

Близнецы

В понедельник Близнецов беспокоит собственное самочувствие — любой мелкий сигнал тела хочется сразу проверить и понять. Это нормальная, здоровая внимательность к себе, главное — не превращать её в тревогу. Во вторник, а также в среду и четверг усиливается наблюдательность не только за здоровьем, но и за людьми и ситуациями вокруг — вы словно детектив, собирающий детали. Пятница принесёт больше вопросов, чем ответов, а субботу не отметит новыми открытиями. Но в воскресенье кто-то скажет фразу, которая внезапно соберёт все подсказки недели в понятную картину.

Рак

Понедельник и вторник для Раков — шаткая палуба: эмоции качают из стороны в сторону, и это не лучший момент подписывать важные документы или принимать серьёзные решения. К среде ситуация стабилизируется, и вместо амбициозных планов стоит направить энергию на себя — отдых, заботу о собственном состоянии, приятные мелочи для души. В четверг, пятницу и субботу не тянет к большой компании — и это нормально, можно остаться дома и восстановить силы. А в воскресенье, общаясь с другими, стоит быть максимально гибкими и не настаивать на своём.

Лев

В начале недели Львам придётся заглянуть «под поверхность» — разобраться в вопросах, которые долго откладывали, даже если это кажется скучным занятием. Зато среда и четверг становятся полной противоположностью будням: это яркие, азартные дни, полные романтики, приятных неожиданностей и желания двигаться вперёд на полной скорости. Энтузиазм не угасает и в пятницу с субботой — энергии хватает на новые знакомства и совместные планы. Воскресенье принадлежит личным отношениям и близкому человеку, но важно помнить о балансе: не держитесь за партнёра слишком крепко, дайте пространство и себе, и ему.

Дева

Внутреннее беспокойство понедельника и вторника для Дев — на самом деле полезный сигнал: это проявление острого интеллектуального любопытства, которое толкает искать новые знания и идеи. В среду и четверг семейные обстоятельства могут немного сдержать реализацию этих задумок, поэтому стоит набраться терпения. Зато пятница и субота открывают простор для творчества — именно время воплощать то, что долго крутилось в голове. Воскресенье проходит под знаком эксперимента: стоит быть открытыми к новому опыту, неожиданным предложениям и непривычным форматам отдыха или работы.

Весы

Понедельник и вторник Весы посвящают мыслям о деньгах — не из жадности, а из практического интереса: что для вас действительно ценно и на что стоит тратить ресурсы. Эти размышления стоит довести до конца, а в среду или четверг, возможно, поделиться ими с другом — свежий взгляд со стороны поможет. В пятницу и субботу может накрыть лёгкая нотка грусти из-за чего-то из прошлого, но не стоит в ней застревать. Воскресенье приносит всплеск романтики, который мгновенно возвращает в настоящий момент и поднимает настроение.

Скорпион

Начало недели для Скорпионов проходит под знаком обновления: старое постепенно уходит, освобождая место для нового. Связь с друзьями заметно усиливается — и вы это чувствуете, и они тоже, особенно начиная со среды и до конца недели. В четверг может возникнуть желание сделать что-то нетипичное для себя, выйти за привычные рамки поведения. Пятница и субота дарят редкое общее приподнятое настроение в кругу общения — этим стоит воспользоваться в полной мере. А в воскресенье могут всплыть вопросы, связанные с семьёй или домом — здесь лучше подходить с открытостью и без лишней категоричности.

Стрелец

В начале недели Стрельцам позволяется быть в переменчивом настроении — главное, не выливать раздражительность на окружающих и не винить себя за собственные эмоции. Уже к среде всё пойдёт на улучшение, а четверг добавит поводов для хорошего настроения. В пятницу стоит взять обед с собой, а не тратиться на еду вне дома — практичный подход сейчас важен. Ближе к концу недели появляются мысли о финансовой дисциплине, а в субботу лучше удержаться от походов по магазинам, хоть и очень хочется. Воскресенье пройдёт под знаком общения и творческих идей.

Козерог

Понедельник или вторник ставят перед Козерогами решение, которое стоит принимать не в одиночку — вокруг достаточно умных друзей, чьё мнение поможет увидеть ситуацию шире. В среду и четверг некоторые вещи будут казаться невозможными, но упорство и желание не сдаваться заранее помогут довести дело до результата. При этом важно держать эмоции отдельно от практических задач, чтобы не смешивать личное и деловое. Пятница и субота становятся по-настоящему приятными днями, а в воскресенье появляется вдохновлённое желание делиться планами на будущее.

Водолей

В начале недели Водолеям полезно думать о карьере — эти мысли конструктивны и ведут к реальным результатам, даже если сейчас вызывают некоторое напряжение. Чтобы снять этот стресс, в среду или четверг стоит добавить социальной активности — встречи, совместные дела, разговоры с людьми, которые поддерживают. Пятница и субота снова возвращают в рабочий ритм: голова опущена, дела движутся вперёд. А вот воскресенье дарит редкое ощущение собственной яркости и привлекательности — именно время позволить себе немного блеснуть.

Рыбы

Понедельник и вторник для Рыб проходят в состоянии некоторой неопределённости — кажется, что среди окружения есть люди, чьи намерения не совсем понятны. Не стоит впадать в излишнюю подозрительность, но внимательность на этой неделе, особенно в среду и четверг, точно не помешает. В пятницу рядом будет столько друзей, что никакая неприятная неожиданность просто не успеет подкрасться. Субота станет лёгким, необременительным днём, а воскресенье — интеллектуально насыщенным, и оба дня принесут немало приятных моментов и удовольствия от простых вещей.