Тиждень з 31 серпня по 6 вересня буде нерівномірним: справжній перелом настане в середу та четвер, тож саме на ці дні варто звернути особливу увагу всім знакам.

Тиждень з 31 серпня по 6 вересня буде нерівномірним: перша половина — час роздумів і внутрішньої роботи, а справжній перелом настане в середу та четвер, коли енергія стане активнішою й сміливішою. Прогноз на ці дні оприлюднило видання Horoscope.com, і в ньому кожен знак отримає свій акцент — від фінансових розмислів до несподіваної романтики. Вихідні принесуть баланс: комусь спокій, комусь нову хвилю натхнення.

Овен

На початку тижня Овнам не хочеться виходити з дому — понеділок і вівторок краще присвятити спокійним справам і не форсувати події. Але вже в середу і четвер зʼявиться сміливість: гарний час знайомитися з новими людьми, куштувати незвичні страви й пробувати те, на що раніше не наважувались. У пʼятницю та суботу варто пригальмувати в кар'єрних питаннях — поспіх зараз може зашкодити репутації, тож краще діяти обережно й виважено. Натомість неділя знову дає відчуття свободи: можна більше рухатися, гуляти й повертати активність у звичне русло.

Телець

Понеділок і вівторок Тельці сприймають дуже емоційно — усе здається важливим, а дрібниці можуть викликати непотрібне роздратування чи навіть ревнощі там, де для цього немає підстав. У середу й четвер варто стримати гордовитість і діяти скромніше: саме зараз важливо не забувати дякувати друзям і показувати, що вони цінні. Ближче до п'ятниці прийде відчуття впевненості в собі й у своєму соціальному статусі — цей комфорт залишиться і на вихідні, тож можна планувати приємні зустрічі та відпочинок у гарному товаристві.

Близнюки

У понеділок Близнюків турбує власне самопочуття — кожен дрібний сигнал тіла хочеться відразу перевірити й зрозуміти. Це нормальна, здорова уважність до себе, головне не перетворювати її на тривогу. У вівторок, а також середу й четвер загострюється спостережливість не лише щодо здоровʼя, а й щодо людей і ситуацій навколо — ви ніби детектив, що збирає деталі. П'ятниця принесе більше запитань, ніж відповідей, а субота не додасть нових розкриттів. Але в неділю хтось скаже фразу, яка раптом складе всі підказки тижня в одну зрозумілу картину.

Рак

Понеділок і вівторок для Раків — хитка палуба: емоції гойдають з боку в бік, і це не найкращий момент підписувати важливі документи чи ухвалювати серйозні рішення. До середи ситуація стабілізується, і замість амбітних планів варто спрямувати енергію на себе — відпочинок, турботу про власний стан, приємні дрібниці для душі. У четвер, п'ятницю й суботу не тягне до великого товариства — і це нормально, можна залишитися вдома й відновити сили. У неділю ж, спілкуючись з іншими, варто бути максимально гнучкими й не наполягати на своєму.

Лев

На початку тижня Левам доведеться зазирнути «під поверхню» — розібратися в питаннях, які довго відкладали, навіть якщо це здається нецікавим заняттям. Зате середа й четвер стають повною протилежністю буденності: це яскраві, азартні дні, повні романтики, приємних несподіванок і бажання рухатися вперед на повній швидкості. Ентузіазм не згасає й у п'ятницю з субботою — енергії вистачає на нові знайомства й спільні плани. Неділя належить особистим стосункам і близькій людині, але варто памʼятати про баланс: не тримайтеся за партнера занадто міцно, дайте простір і собі, і йому.

Діва

Внутрішній неспокій понеділка й вівторка для Дів — насправді корисний сигнал: це прояв гострої інтелектуальної цікавості, яка штовхає шукати нові знання й ідеї. У середу та четвер сімейні обставини можуть трохи стримати реалізацію цих задумів, тож варто набратися терпіння. Натомість п'ятниця й субота відкривають простір для творчості — саме час втілювати те, що довго крутилося в голові. Неділя проходить під знаком експерименту: варто бути відкритими до нового досвіду, несподіваних пропозицій і незвичних форматів відпочинку чи роботи.

Терези

Понеділок і вівторок Терези присвячують думкам про гроші — не з жадібності, а з практичного інтересу: що для вас справді цінне і на що варто витрачати ресурси. Ці розмірковування варто довести до кінця, а в середу чи четвер, можливо, поділитися ними з другом — свіжий погляд ззовні допоможе. У п'ятницю й суботу може накрити легка нотка смутку через щось із минулого, але не варто в ній застрягати. Неділя приносить сплеск романтики, який миттєво повертає у теперішній момент і піднімає настрій.

Скорпіон

Початок тижня для Скорпіонів проходить під знаком оновлення: старе поступово відходить, звільняючи місце для нового. Звʼязок з друзями відчутно посилюється — і ви це помічаєте, і вони теж, особливо починаючи із середи й далі до кінця тижня. У четвер може виникнути бажання зробити щось нетипове для себе, вийти за звичні рамки поведінки. П'ятниця й субота дарують рідкісний загальний піднесений настрій у колі спілкування — цим варто скористатися повною мірою. А в неділю можуть спливти питання щодо родини чи дому — тут краще підходити з відкритістю і без зайвої категоричності.

Стрілець

На початку тижня Стрільцям дозволяється бути в мінливому настрої — головне, не виливати дратівливість на оточення й не звинувачувати себе за власні емоції. Уже до середи все піде на покращення, а четвер додасть приводів для гарного гумору. У п'ятницю варто взяти обід із собою, а не витрачатися на їжу поза домом — практичний підхід зараз важливий. Ближче до кінця тижня зʼявляються думки про фінансову дисципліну, а в суботу краще утриматися від походу за покупками, хоч і дуже хочеться. Неділя пройде під знаком спілкування й творчих ідей.

Козеріг

Понеділок або вівторок ставлять перед Козерогами рішення, яке варто ухвалювати не самотужки — довкола достатньо розумних друзів, чия думка може допомогти побачити ситуацію ширше. У середу й четвер деякі речі здаватимуться нездійсненними, але наполегливість і бажання не здаватися завчасно допоможуть довести справу до результату. При цьому важливо тримати емоції окремо від практичних завдань, щоб не змішувати особисте й ділове. П'ятниця та субота стають по-справжньому приємними днями, а в неділю зʼявляється натхненне бажання ділитися планами на майбутнє.

Водолій

На початку тижня Водоліям корисно думати про карʼєру — ці думки конструктивні й ведуть до реальних результатів, навіть якщо зараз викликають певне напруження. Щоб зняти цей стрес, у середу чи четвер варто додати соціальної активності — зустрічі, спільні справи, розмови з людьми, які підтримують. П'ятниця й субота знову повертають у робочий ритм: голова опущена, справи рухаються вперед. А ось неділя дарує рідкісне відчуття власної яскравості й привабливості — саме час дозволити собі трохи блиснути.

Риби

Понеділок і вівторок для Риб проходять у стані певної непевності — здається, що серед оточення є люди, чиї наміри не зовсім чіткі. Не варто впадати в надмірну підозрілість, але уважність цього тижня, особливо в середу й четвер, точно не завадить. У п'ятницю поруч буде стільки друзів, що жодна неприємна несподіванка просто не встигне підкрастися. Субота стане легким, необтяжливим днем, а неділя — інтелектуально насиченою, і обидва дні принесуть чимало приємних моментів і задоволення від простих речей.