Прогноз на тиждень з 31 серпня по 6 вересня оприлюднило видання Horoscope.com. Астрологи порівнюють цей тиждень із роботою в саду: іноді треба викопати рослину й подивитися, що там під землею. Саме це чекає на Левів на початку тижня — а вже у середині все зміниться на яскраву й веселу історію.

Робота і фінанси

Понеділок і вівторок — час звернути увагу на те, що приховане під поверхнею. Це стосується справ, які ви відклали або не хотіли детально розглядати: підрахунки, документи, стан справ у проєкті, реальний стан бюджету. Не найцікавіше заняття, зізнаються астрологи, але саме зараз у вас нарешті є терпіння й фокус, щоб розібратися в деталях. Витративши ці два дні на «коріння» справ, ви звільните собі простір для легшого й продуктивнішого продовження тижня.

Стосунки

Середа і четвер — повна протилежність нудьзі: дні описують як вогняні, веселі, на кшталт «поїздки з відкритим верхом» — повні романтики й приємних несподіванок по дорозі. Це вдалий час для яскравих побачень, спонтанних планів і відкритих розмов про почуття. У п’ятницю та суботу запал не згасає — використайте цей настрій для теплих зустрічей із близькими людьми. А неділя присвячена саме вам і тій особливій людині поруч: момент близькості й щирості. Порада на цей день проста — не тримайтеся надто міцно, дайте стосункам дихати.

Здоровʼя та енергія

На початку тижня енергія більш спокійна, зосереджена всередині — це нормально, коли займаєтеся «підземною» роботою над деталями. Тримайте помірний темп, більше відпочивайте вечорами. А з середи запал і ентузіазм зростають помітно: тіло й настрій відгукуються на яскраві емоції, з’являється бажання рухатися, виходити з дому, бачитися з людьми. Використайте цю хвилю активно, але залиште собі час на відновлення у вихідні.

Найкращі дні тижня

Середа і четвер стануть найяскравішими — саме тоді відкриваються романтика та приємні пригоди. Неділя також особлива: це день щирості й теплого моменту з важливою людиною, головне — не намагатися утримати все занадто міцно.