Служба безопасности Украины предупредила о новой волне мошенничества, направленной на семьи военнопленных и пропавших без вести — злоумышленники обещают «внести в списки на обмен», а взамен выманивают деньги и личные данные.

Служба безопасности Украины 27 августа сообщила об активизации одной из самых циничных мошеннических схем — злоумышленники звонят семьям военнопленных и пропавших без вести, обещая «внести в списки на обмен» в обмен на деньги.

По данным СБУ, схема использует самое уязвимое — надежду вернуть близкого человека домой. Собеседник может представиться волонтером, военным, сослуживцем или посредником. Затем предлагает улучшить условия содержания пленного, организовать телефонный разговор с ним или гарантировать включение в обменные списки.

После этого появляется цена: деньги, реквизиты банковских карт, персональные данные. В самых опасных случаях от семей требуют информацию о Вооруженных силах Украины или выполнения незаконных заданий — это уже вербовка российскими спецслужбами.

Обычные мошенники тоже наживаются на трагедии

Отдельно в СБУ фиксируют мошенников, не связанных со спецслужбами, которые эксплуатируют трагедию ради наживы. Они заявляют, что военный якобы ранен и срочно нужны средства на операцию, предлагают за деньги «узнать место захоронения» пропавшего или «повлиять» на включение в обмен.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в последнее время фиксирует резкий рост такой активности. По словам заместителя председателя Верховной Рады Елены Кондратюк, в российском плену по состоянию на май 2026 года находилось примерно 7 тысяч украинских военнослужащих — поэтому у мошенников огромное поле для манипуляций.

Официальная позиция: обмен не продается

В СБУ подчеркивают: ни один частный посредник не может влиять на формирование обменных списков. Обмен — это переговорный процесс между уполномоченными государственными структурами, а не список, в который можно «добавить» человека за деньги или за выполнение незаконного задания.

Еще одна опасность — когда разговор происходит в присутствии самого пленного или семье дают услышать его голос. Человек в плену может говорить под физическим или психологическим принуждением, а сам факт, что близкий жив, делает дальнейшую манипуляцию значительно эффективнее.

Что делать, если вам позвонили «посредники»

В Службе безопасности советуют: не переводите деньги неизвестным и не сообщайте посторонним личные данные, пароли или коды подтверждения. Не передавайте информацию о расположении военных частей, маршрутах техники или персональные данные военнослужащих.

Сохраните доказательства контакта — скриншоты переписки, номера телефонов, записи разговоров, если это безопасно. Немедленно сообщите об инциденте в СБУ или Национальную полицию. Для получения информации о судьбе пленного или пропавшего без вести пользуйтесь исключительно официальными каналами: у Координационного штаба есть личный кабинет и дорожная карта с алгоритмами действий.

Главное правило: если собеседник просит деньги, военную информацию, фотографии объектов или выполнения любых незаконных действий в обмен на «помощь» — это признак мошенничества, вербовки или вражеской спецоперации.