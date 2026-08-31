В Запорожье праздничные линейки 1 сентября состоятся исключительно в укрытиях — никаких мероприятий в классах, актовых залах или на школьных дворах не предусмотрено. Каждое заведение самостоятельно будет определять формат, время и состав участников.

Гуманитарная помощь в Запорожье продолжается и в преддверии нового учебного года — городские власти определили, в каком формате 1 сентября пройдут школьные линейки для десятков тысяч учеников.

О подготовке к новому учебному году сообщила и.о. городского головы Запорожья Регина Харченко. По ее словам, все праздничные мероприятия по случаю Дня знаний будут проходить исключительно в защитных помещениях — никаких линеек в обычных классах, актовых залах или на школьных дворах в этом году не будет.

Каждая школа самостоятельно будет решать, для каких классов организовать праздник и сколько учеников смогут одновременно находиться в укрытии. Как сообщает портал Акцент, особое внимание уделят первоклассникам и выпускникам. Единого расписания или одинаковой продолжительности линеек для всех школ городские власти не устанавливали — время начала, состав участников и возможность присутствия родителей нужно уточнять непосредственно в администрации своего заведения.

Поскольку мероприятия будут проходить непосредственно в укрытиях, дополнительно переводить детей в защитные помещения после объявления воздушной тревоги не придется. И.о. городского головы подчеркнула, что во время тревоги школьники не смогут самостоятельно покинуть укрытие до официального отбоя — это правило будет действовать не только 1 сентября, но и в течение всего учебного года.

Сколько школ Запорожья будут работать очно

С 1 сентября смешанное обучение планируют организовать в 90 из 92 школ города. За парты должны вернуться более 40 тысяч учеников, часть детей продолжит учиться дистанционно. В настоящее время в 183 коммунальных образовательных учреждениях Запорожья работают 224 укрытия — защитными помещениями обеспечены 99% учреждений городской образовательной сети.

Одним из заведений, которое будет принимать детей после длительного перерыва, станет гимназия №24. Там отремонтировали укрытие площадью 360 квадратных метров, создали шесть учебных пространств и установили подъемник для детей с особыми образовательными потребностями.

Бесплатное питание для школьников

В новом учебном году ученики 1–9 классов также будут получать бесплатное питание. В части заведений его организуют с помощью кейтеринга. Детальное время проведения первого звонка, перечень приглашенных классов и правила присутствия родителей школы должны сообщить отдельно.

Что делать родителям перед 1 сентября

Родителям рекомендуют заранее связаться с администрацией школы и уточнить: время начала линейки для конкретного класса, допускается ли присутствие родителей в укрытии и нужна ли предварительная регистрация. В случае объявления воздушной тревоги до выхода ребенка из дома стоит ориентироваться на сообщения школы — общего решения о переносе или отмене линеек в такой ситуации пока не обнародовано. Окончательный формат начала учебного года может измениться в зависимости от ситуации с безопасностью в городе.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Запорожье 27 и 28 августа: какие улицы останутся без электричества на весь день.

Также Politeka сообщала, отключение воды в Запорожье 26 августа: без водоснабжения остались тысячи жителей.