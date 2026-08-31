Военнообязанные украинцы обязаны сообщать об изменении своих персональных данных — даже при наличии отсрочки или бронирования. Речь идет об изменении места жительства, номера телефона и адреса електронной почты.

Штрафы от ТЦК за необновление данных грозят военнообязанным, которые вовремя не сообщили об изменении своего места жительства — в ТЦК объяснили, сколько времени отводится на это законом.

Когда необходимо обновлять данные

Военнообязанные украинцы должны сообщать территориальным центрам комплектования о любых изменениях своих учетных данных. Как сообщает Новини.LIVE, эта обязанность распространяется на всех — даже на тех, кто имеет бронирование от мобилизации или действующую отсрочку.

В частности, если человек сменил место жительства, он обязан сообщить об этом в ТЦК и статъ на воинский учет по новому адресу. На выполнение этого требования закон отводит семъ дней с момента переезда.

Также должны оставатся актуальными контактные данные — номер телефона и адрес електронной почты. Игнорирование этой обязанности может привести к серъезным последствиям.

Как сообщить об изменениях

Обновить необхόдимую информацию можно двумя способами. Первый — лично обратиться в териториальный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства. Второй — восполъзоватся електронным кабинетом военнообязанного.

Как сохранить подтверждение

После обновления данных важно сохранить подтверждение этого факта. Для електронного обращения это может быть соответствующая записъ или скриншот, а при личном — документальное подтверждение принятия информации сотрудниками ТЦК. Это поможет избежать недоразумений в будущем.

Какой штраф предусмотрен за нарушение

Если военнообязанный не сообщил об изменениях в установленный срок, это квалифицируется как нарушение правил воинского учета. Размер штрафа зависит от обстоятельств и нормы, по которой лицо привлекается к ответственности.

За нарушение правил воинского учета в период чрезвычайного положения (которое действует в Украине) военнообязанному грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен. Ответственность предусмотрена статъей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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