Украинцам могут перекрыть газ после проверки, если во время ремонта они допустили распространенную ошибку — спрятали или замуровали газовые трубы. В компании «Полтавагаз» рассказали, почему это опасно и как избежать отключения.

Пока в Сумах отключают воду из-за аварийных работ, газовщики предупреждают украинцев о другой угрозе — прекращении газоснабжения после проверки. Причиной может стать распространенная ошибка во время ремонта, которую специалисты не прощают.

Как сообщает АО «Полтавагаз», во время обновления интерьера владельцы жилья часто пытаются сделать газопровод менее заметным. Однако газовые трубы должны оставаться доступными для регулярного осмотра и технического обслуживания. Полностью закрывать их декоративными конструкциями или замуровывать в стену категорически нельзя.

Если доступа к газопроводу нет, специалисты не могут проверить его техническое состояние, своевременно обнаружить возможную утечку газа и принять необходимые меры. Именно поэтому скрытый или замурованный газопровод считается нарушением требований безопасности.

Что грозит за нарушение

В случае обнаружения такого нарушения во время проверки распределение газа могут временно прекратить. Восстановление снабжения будет возможно только после того, как владелец устранит проблему и обеспечит необходимый доступ к газовым сетям. Это означает дополнительные расходы на демонтаж конструкций, повторный ремонт и вызов специалистов.

Что делать, если нужно перенести газовое оборудование

Отдельное внимание следует уделить ремонтам, предусматривающим перенос газопровода, счетчика или газовых приборов. В таких случаях необходимо обратиться к своему оператору ГРМ. Специалисты предоставят консультацию и помогут правильно организовать необходимые работы, чтобы избежать отключения газа в будущем.

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