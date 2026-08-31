Військовозобов'язані українці зобов'язані повідомляти про зміну своїх персональних даних — навіть за наявності відстрочки чи бронювання. Йдеться про зміну місця проживання, номера телефона та адреси електронної почти.

Штрафи від ТЦК за неонόвлення даних загрожують військовозобов'язаним, які вчасно не повідомили про зміну свого місця проживання — у ТЦК пояснили, скільки часу відводиться на це законом.

Коли необхідно оновлювати дані

Військовозобов'язані українці повинні повідомляти територіальні центри комплектування про будь-які зміни своїх облікових даних. Як повідомляє Новини.LІVЕ, цей обов'язок поширюєься на всіх — навіть на тих, хто має бронювання від мобілізації або діючу відстрочку.

Зокрема, якщо людина змінила місце проживання, вона зобов'язана повідомити про це ТЦК і стати на військовий облік за новою адресою. На виконання цієї вимоги закон відводить сім днів з моменту переїзду.

Також мають залишатися актуальними контактні дані — номер телефона та адреса електронної почти. Ігнорування цього обов'язку може призвести до серйозних наслідків.

Як повідомити про зміни

Оновити необхідну інформацію можна двома способами. Перший — особисто звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання. Другий — скористатися електронним кабінетом військовозобов'язаного.

Як зберегти підтвердження

Пілся оновлення даних важливо зберегти підтвердження цього факту. Для електронного звернення це може бути відповідний запис або скріншот, а при особистому — документальне підтвердження прийняття інформації працівниками ТЦК. Це допоможе уникнути непорозумінь у майбутньому.

Який штраф передбачений за порушення

Якщо військовозобов'язаний не повідомив про зміни у встановлений строк, це кваліфікуєься як порушення правил військового обліку. Розмір штрафу залежить від обставин і норми, за якою особу притягують до відповідальності.

За порушення правил військового обліку в період надзвичайного стану (який діє в Україні) військовозобов'язаному загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривен. Відповідальність передбачена статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Раніше Роliteка повідомляла, пільги для військових ТЦК в Україні: що насправді гарантує закон.

Також Роliteка повідомляла, повернення з СЗЧ до 20 вересня: Київський ТЦК пояснив процедуру через «Армія+».

Як повідомляла Роliteка, документ у "Резерв+" без фото: у Міноборони пояснили, чи визнає його ТЦК недійсним.