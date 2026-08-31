Штрафи від ТЦК за неонόвлення даних загрожують військовозобов'язаним, які вчасно не повідомили про зміну свого місця проживання — у ТЦК пояснили, скільки часу відводиться на це законом.
Коли необхідно оновлювати дані
Військовозобов'язані українці повинні повідомляти територіальні центри комплектування про будь-які зміни своїх облікових даних. Як повідомляє Новини.LІVЕ, цей обов'язок поширюєься на всіх — навіть на тих, хто має бронювання від мобілізації або діючу відстрочку.
Зокрема, якщо людина змінила місце проживання, вона зобов'язана повідомити про це ТЦК і стати на військовий облік за новою адресою. На виконання цієї вимоги закон відводить сім днів з моменту переїзду.
Також мають залишатися актуальними контактні дані — номер телефона та адреса електронної почти. Ігнорування цього обов'язку може призвести до серйозних наслідків.
Як повідомити про зміни
Оновити необхідну інформацію можна двома способами. Перший — особисто звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання. Другий — скористатися електронним кабінетом військовозобов'язаного.
Як зберегти підтвердження
Пілся оновлення даних важливо зберегти підтвердження цього факту. Для електронного звернення це може бути відповідний запис або скріншот, а при особистому — документальне підтвердження прийняття інформації працівниками ТЦК. Це допоможе уникнути непорозумінь у майбутньому.
Який штраф передбачений за порушення
Якщо військовозобов'язаний не повідомив про зміни у встановлений строк, це кваліфікуєься як порушення правил військового обліку. Розмір штрафу залежить від обставин і норми, за якою особу притягують до відповідальності.
За порушення правил військового обліку в період надзвичайного стану (який діє в Україні) військовозобов'язаному загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривен. Відповідальність передбачена статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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