Блокировка карты ТЦК — тема, вызывающая много вопросов среди военнообязанных. Юристка Вера Тарасенко объяснила, действительно ли военкоматы могут арестовывать банковские счета уклонистов.

Блокировка банковских счетов военнообязанных в Украине порождает немало мифов — юристка Вера Тарасенко объяснила, действительно ли ТЦК может блокировать карты уклонистов и как на практике происходит арест средств.

В Сети нередко распространяются слухи, что сотрудники ТЦК могут личным решением накладывать арест на карты военнообязанных или способствовать этому. Однако такая информация противоречит действующему законодательству Украины, сообщает юридический портал «Протокол.ua».

Имеет ли право ТЦК блокировать карты

Законодательство не предоставляет военкоматам права самостоятельно блокировать денежные средства на счетах граждан. Даже наличие административного правонарушения, конфликтной ситуации или пребывания в базах розыска не позволяет работникам ТЦК обращаться в банки для замораживания карточных счетов.

Если человек обнаружил, что его карты заблокированы, это свидетельствует об открытом исполнительном производстве. То есть арест средств произошел не по указанию ТЦК, а через государственную исполнительную службу или частного исполнителя.

Как на самом деле накладывается блокировка

До момента передачи дела исполнителям процедура проходит несколько обязательных этапов. Все начинается с составления протокола об административном правонарушении, которое должно происходить исключительно в присутствии гражданина после его прибытия или доставки в ТЦК.

Далее протокол передают в суд, который выносит постановление о наложении штрафа. Если штраф не уплачен добровольно в установленный срок, постановление поступает в исполнительную службу — и только тогда исполнитель может наложить арест на банковские счета должника.

Как проверить наличие исполнительного производства

Проверить, открыто ли исполнительное производство, можно через приложение «Дія» в разделе «Исполнительные производства» или на сайте «Автоматизированная система исполнительных производств». Для этого нужно ввести свои ФИО и дату рождения. Если производство действительно открыто — стоит сразу обратиться к исполнителю для выяснения суммы долга и возможности его погашения.

Юристы также подчеркивают: даже если постановление о штрафе уже вынесено, его можно обжаловать в суде. В случае отмены постановления уплаченные средства возвращаются, а исполнительное производство закрывается.

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