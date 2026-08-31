Блокування картки ТЦК — тема, що викликає багато запитань серед військовозобов'язаних. Юристка Віра Тарасенко пояснила, чи справді військкомати можуть арештовувати банківські рахунки ухилянтів.

Блокування банківських рахунків військовозобов'язаних в Україні породжує чимало міфів — юристка Віра Тарасенко пояснила, чи справді ТЦК може блокувати картки ухилянтів і як на практиці відбувається арешт коштів.

У Мережі нерідко ширяться чутки, що співробітники ТЦК можуть особистим рішенням накладати арешт на картки військовозобов'язаних або сприяти цьому. Проте така інформація суперечить чинному законодавству України, повідомляє юридичний портал «Протокол.ua».

Чи має право ТЦК блокувати картки

Законодавство не надає військкоматам права самостійно блокувати грошові кошти на рахунках громадян. Навіть наявність адміністративного правопорушення, конфліктної ситуації або перебування в базах розшуку не дозволяє працівникам ТЦК звертатися до банків для заморожування карткових рахунків.

Якщо людина виявила, що її картки заблоковано, це свідчить про відкрите виконавче провадження. Тобто арешт коштів стався не за вказівкою ТЦК, а через державну виконавчу службу або приватного виконавця.

Як насправді накладається блокування

До моменту передавання справи виконавцям процедура проходить кілька обов'язкових етапів. Усе починається зі складання протоколу про адміністративне правопорушення, яке має відбуватися виключно в присутності громадянина після його прибуття або доправлення до ТЦК.

Далі протокол передають до суду, який виносить постанову про накладення штрафу. Якщо штраф не сплачено добровільно у встановлений строк, постанова надходить до виконавчої служби — і лише тоді виконавець може накласти арешт на банківські рахунки боржника.

Як перевірити наявність виконавчого провадження

Перевірити, чи відкрито виконавче провадження, можна через застосунок «Дія» в розділі «Виконавчі провадження» або на сайті «Автоматизована система виконавчих проваджень». Для цього потрібно ввести свої ПІБ та дату народження. Якщо провадження справді відкрите — варто одразу звернутися до виконавця для з'ясування суми боргу та можливості його погашення.

Юристи також наголошують: навіть якщо постанова про штраф уже винесена, її можна оскаржити в суді. У разі скасування постанови сплачені кошти повертаються, а виконавче провадження закривається.

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