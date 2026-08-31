Квартира в Виннице дорожает быстрее, чем в столице: за год однокомнатное жилье на вторичном рынке подорожало на 24%, а медианная цена достигла $56 тысяч.

Ситуация в Винницкой области остается стабильной: Винница — один из относительно спокойных городов центральной части страны, поэтому спрос на жилье здесь не падает, а вместе с ним растут и цены. Такие выводы следуют из анализа статистики портала ЛУН, который сделало издание «Главком».

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке

Медианная цена однокомнатной квартиры в Виннице сейчас составляет $56 тысяч — за год она выросла на 24%. Двухкомнатное жилье стоит в среднем $78 тысяч (+13% за год), а трехкомнатное — $90 тысяч (+7%).

Заметнее всего за последние полгода подорожали именно однокомнатные квартиры: с февраля их медианная цена поднялась на 13,2%. Правда, за последний месяц цены на такие квартиры немного просели — на 1,75%. Двухкомнатные за шесть месяцев прибавили 4%, а трехкомнатные — 1,1%.

Почему жилье дорожает

Главная причина — высокий спрос при ограниченном предложении. Винница привлекает людей, которые ищут относительно безопасный большой город. Дополнительный спрос формируют и государственные программы «єОселя» и «єВідновлення».

Застройщики тоже поднимают цены, потому что строить стало дороже: выросли расходы на стройматериалы, зарплаты, доставку и электроэнергию. Владельцы готового жилья, видя стоимость новостроек, также повышают свои цены.

Что происходит на первичном рынке

Квадратный метр в новостройках Винницы дорожает еще заметнее. Медианная стартовая цена «квадрата» сейчас составляет 53 600 гривен — это на 28,8% больше, чем год назад. В комфорт-классе квадратный метр стоит $1100, в бизнес-классе — около $1260, в премиум-сегменте — примерно $1230.

Что можно купить в Виннице

Самые дешевые однокомнатные квартиры стартуют примерно от $17 тысяч — это преимущественно смарт-жилье площадью до 20 кв. м. Полноценную однокомнатную квартиру без ремонта можно найти за $25 тысяч, а двухкомнатную — от $22 тысяч.

Самые дорогие варианты сосредоточены в ЖК Premier Tower: там однокомнатную квартиру продают за $280 тысяч, а трехкомнатную площадью 180 кв. м — за $649 тысяч.

Чего ждать осенью

Цены на квартиры в Виннице растут быстрее, чем в Киеве: в столице за год однокомнатные подорожали на 8%, тогда как в Виннице — на 24%. Поэтому падения цен, похоже, ждать не стоит, хотя после активного роста рынок может немного притормозить, и продавцам придется делать скидки на квартиры, которые давно стоят в продаже.

Ранее Politeka сообщала, повышение тарифов на воду в Виннице: когда придется платить втрое больше.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Винницкой области 27 и 28 августа: какие улицы обесточат на 8 часов.