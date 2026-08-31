Кабінет Міністрів ухвалив постанову №1035 від 19 серпня 2026 року, яка змінює порядок забезпечення військовослужбовців службовим житлом. Відтепер для заселення недостатньо рішення командира — обов'язковим стає спеціальний ордер, а у виняткових випадках норма житлової площі може бути меншою за 9 квадратних метрів на одну особу.

Житлове питання для військових в Україні зазнало суттєвих змін — Кабінет Міністрів постановою №1035 від 19 серпня 2026 року оновив правила надання службових квартир, порядок оформлення документів та норми заселення.

Як повідомляє SUD.UA, одне з ключових уточнень стосується вислуги років: тепер у Порядку забезпечення військовослужбовців житлом ідеться про «20 років і більше календарної вислуги», а не просто «на військовій службі». Службове житло, як і раніше, надаватимуть за місцем проходження служби.

Уряд детально прописав, хто саме ухвалює рішення про виділення квартири. Для більшості військовослужбовців це командир або керівник військової частини, однак для окремих формувань передбачено спеціальний порядок погодження: для Держспецтрансслужби — з її Адміністрацією, для Нацгвардії — з Головним управлінням НГУ, для Держприкордонслужби — з її Адміністрацією. Військовослужбовцям Адміністрації Держспецзв'язку житло надаватиметься за рішенням її Голови.

Важлива новація: самого рішення командира про виділення квартири більше недостатньо — підставою для вселення тепер є ордер. Виконавчий орган місцевої ради або райдержадміністрація (у Києві чи Севастополі) має затвердити рішення та видати ордер військовослужбовцю. Для житла в закритих військових містечках ордер видає квартирно-експлуатаційний орган. Термін дії документа — 30 днів із дати видачі. У новій формі ордера зазначатимуть ПІБ військовослужбовця, місце служби, адресу житла, склад сім'ї та родинні зв'язки.

Постанова також встановлює чіткі правила заселення. Не допускається проживання в одній кімнаті осіб різної статі старше 9 років, окрім подружжя. Якщо член сім'ї має тяжку форму хронічного захворювання, через яку не може жити в одній кімнаті з іншими, його не повинні заселяти разом із родиною — перелік таких хвороб визначає центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я. Житлове приміщення, збудоване для однієї сім'ї, заборонено заселяти двома чи більше сім'ями.

Менше 9 квадратів: коли це можливо

Найпомітніша зміна стосується норми житлової площі. Уряд дозволив у випадках крайньої необхідності тимчасово надавати військовослужбовцю приміщення, яке не відповідає встановленим вимогам — зокрема, житлова площа може бути меншою за 9 квадратних метрів на одну людину. Таке заселення можливе лише за згодою самого військовослужбовця і не означає остаточної відмови від належних умов у майбутньому.

Окрім службового житла, для військових діють й інші державні програми. За пільговою іпотекою «єОселя» військовослужбовці ЗСУ за контрактом та силовики можуть отримати кредит під 3% річних, а учасники бойових дій і ветерани без власного житла — під 7%. Для ветеранів війни також передбачені компенсаційні виплати на придбання житла, які покривають частину або повну вартість нерухомості залежно від категорії отримувача та складу сім'ї.

Як отримати службове житло військовослужбовцю

Алгоритм дій для військовослужбовця, який потребує службового житла, тепер виглядає так:

звернутися до командира (керівника) військової частини із рапортом про потребу в житлі;

командир ухвалює рішення та, за наявності квартирно-експлуатаційного органу, погоджує його;

виконавчий орган місцевої ради або РДА затверджує рішення та видає ордер;

ордер дійсний 30 днів — протягом цього часу військовослужбовець має заселитися.

Варто пам'ятати: якщо службового житла, що відповідає нормам, наразі немає, військовослужбовець може погодитися на тимчасове приміщення з меншою площею, але це не скасовує його права на отримання повноцінного житла в майбутньому.

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