Кабинет Министров принял постановление №1035 от 19 августа 2026 года, которое меняет порядок обеспечения военнослужащих служебным жильем. Теперь для заселения недостаточно решения командира — обязательным становится специальный ордер, а в исключительных случаях норма жилой площади может быть меньше 9 квадратных метров на одного человека.

Жилищный вопрос для военных в Украине претерпел существенные изменения — Кабинет Министров постановлением №1035 от 19 августа 2026 года обновил правила предоставления служебных квартир, порядок оформления документов и нормы заселения.

Как сообщает SUD.UA, одно из ключевых уточнений касается выслуги лет: теперь в Порядке обеспечения военнослужащих жильем речь идет о «20 годах и более календарной выслуги», а не просто «на военной службе». Служебное жилье, как и раньше, будут предоставлять по месту прохождения службы.

Правительство детально прописало, кто именно принимает решение о выделении квартиры. Для большинства военнослужащих это командир или руководитель воинской части, однако для отдельных формирований предусмотрен специальный порядок согласования: для Госспецтрансслужбы — с ее Администрацией, для Нацгвардии — с Главным управлением НГУ, для Госпогранслужбы — с ее Администрацией. Военнослужащим Администрации Госспецсвязи жилье будет предоставляться по решению ее Главы.

Важное нововведение: самого решения командира о выделении квартиры больше недостаточно — основанием для вселения теперь является ордер. Исполнительный орган местного совета или районная госадминистрация (в Киеве или Севастополе) должен утвердить решение и выдать ордер военнослужащему. Для жилья в закрытых военных городках ордер выдает квартирно-эксплуатационный орган. Срок действия документа — 30 дней с даты выдачи. В новой форме ордера будут указывать ФИО военнослужащего, место службы, адрес жилья, состав семьи и родственные связи.

Постановление также устанавливает четкие правила заселения. Не допускается проживание в одной комнате лиц разного пола старше 9 лет, кроме супругов. Если член семьи имеет тяжелую форму хронического заболевания, из-за которой не может жить в одной комнате с другими, его не должны заселять вместе с семьей — перечень таких болезней определяет центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения. Жилое помещение, построенное для одной семьи, запрещено заселять двумя или более семьями.

Меньше 9 квадратов: когда это возможно

Самое заметное изменение касается нормы жилой площади. Правительство разрешило в случаях крайней необходимости временно предоставлять военнослужащему помещение, не соответствующее установленным требованиям — в частности, жилая площадь может быть меньше 9 квадратных метров на одного человека. Такое заселение возможно только с согласия самого военнослужащего и не означает окончательного отказа от надлежащих условий в будущем.

Кроме служебного жилья, для военных действуют и другие государственные программы. По льготной ипотеке «єОселя» военнослужащие ВСУ по контракту и силовики могут получить кредит под 3% годовых, а участники боевых действий и ветераны без собственного жилья — под 7%. Для ветеранов войны также предусмотрены компенсационные выплаты на приобретение жилья, которые покрывают часть или полную стоимость недвижимости в зависимости от категории получателя и состава семьи.

Как получить служебное жилье военнослужащему

Алгоритм действий для военнослужащего, нуждающегося в служебном жилье, теперь выглядит так:

обратиться к командиру (руководителю) воинской части с рапортом о потребности в жилье;

командир принимает решение и, при наличии квартирно-эксплуатационного органа, согласовывает его;

исполнительный орган местного совета или РГА утверждает решение и выдает ордер;

ордер действителен 30 дней — в течение этого времени военнослужащий должен заселиться.

Стоит помнить: если служебного жилья, соответствующего нормам, в настоящее время нет, военнослужащий может согласиться на временное помещение с меньшей площадью, но это не отменяет его права на получение полноценного жилья в будущем.

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