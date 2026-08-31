От 460 до 1600 гривень в месяц — столько в этом году будет стоить проживание в общежитиях винницких вузов. Журналисты собрали информацию о ценах и условиях в разных заведениях высшего образования города.

Образовательные учреждения Винницкой области готовятся к новому учебному году — и помимо школьных изменений, актуальным остается вопрос проживания для студентов вузов. Как сообщает издание «20 хвилин Вінниця», в этом году стоимость места в общежитиях колеблется от 460 до 1600 гривень в месяц в зависимости от университета.

Перед началом учебы в Виннице традиционно растет спрос на жилье. Часть студентов выбирает аренду квартир или комнат, однако общежития остаются самым доступным вариантом. Но выяснить актуальные цены оказалось не так просто — лишь небольшая часть вузов опубликовала их на официальных сайтах, а в некоторых приемных комиссиях нужной информации не имели.

Медицинский университет имени Пирогова — самый дорогой вариант

Винницкий национальный медицинский университет имени Н. И. Пирогова имеет пять общежитий: три на улице Блока и два на улице Галицкого. Стоимость проживания в 2026 году составляет 1600 гривень в месяц. Входят ли в эту сумму коммунальные услуги — в приемной комиссии во время телефонного разговора уточнить не смогли.

Это самая высокая цена среди винницких вузов, однако медицинский университет традиционно пользуется значительным спросом среди абитуриентов, в том числе и иностранных студентов.

Донецкий национальный университет: 1350 гривень плюс разовый платеж

Донецкий национальный университет имени Василия Стуса не имеет собственного общежития, поэтому студенты проживают в помещениях Винницкого кооперативного института на улице Академика Янгеля, 63. В комнатах живут по три-четыре человека, всего общежитие вмещает 130 студентов.

По состоянию на 26 августа в государственном общежитии осталось лишь три места для парней, а в частном — два места для девушек. Стоимость проживания — 1350 гривень в месяц, также предусмотрен разовый платеж в размере 500 гривень в год. Оплата производится сразу за три месяца.

Технический университет: от 460 гривень

Самые доступные цены предлагает Винницкий национальный технический университет. Все его общежития компактно расположены на территории вуза — в 10–15 минутах ходьбы до любого корпуса. Плата состоит из стоимости услуги проживания и коммунальных услуг.

Для общежитий №2–6 цена составляет 460 гривень в месяц, а для общежития №1 — 890 гривень. Первая оплата при поселении осуществляется за два месяца вперед, в дальнейшем — до 1 числа каждого второго месяца.

Аграрный университет: с сентября цена вырастет вдвое

Винницкий национальный аграрный университет имеет четыре общежития на 1758 койко-мест. На сайте вуза указана цена 800 гривень в месяц, однако в приемной комиссии сообщили: такая стоимость действует только до конца августа. С 1 сентября проживание будет стоить 1600 гривень в месяц — вдвое больше, но с учетом всех коммунальных услуг.

Торгово-экономический институт: 800 гривень плюс электроэнергия

Винницкий торгово-экономический институт ДТЭУ имеет два общежития: на улице Чорновола, 3, и на улице Корнелюка, 52. Общее количество свободных мест — 100. Стоимость проживания составляет 800 гривень в месяц (9600 гривень в год). Дополнительно взимается плата за электроэнергию — 250 гривень ежемесячно. Таким образом, общая сумма достигает 1050 гривень.

Педагогический университет: цены еще формируются

В Винницком государственном педагогическом университете имени Михаила Коцюбинского на момент публикации стоимость проживания еще не определили. В приемной комиссии объяснили, что цены должны сформировать в ближайшее время, и предварительно рассчитывают, что сумма не превысит одной тысячи гривень в месяц.

Таким образом, разброс цен на общежития в Виннице довольно значительный — от бюджетных 460 гривень в техническом университете до 1600 гривень в медицинском и аграрном (с сентября). Студентам стоит заранее уточнять условия непосредственно в своем вузе, ведь количество мест ограничено.

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