В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет недостаточно просто достичь соответствующего возраста — Пенсионный фонд Украины требует не менее 33 лет страхового стажа. Тем, кому не хватает нужных лет, придется либо работать дольше, либо докупать стаж.

Пенсионный стаж в Украине остается ключевым условием для выхода на заслуженный отдых — в 2026 году для получения пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. В Пенсионном фонде Украины подчеркивают: достижение пенсионного возраста само по себе еще не гарантирует выплат.

Требования к стажу в Украине ежегодно растут. В 2026 году порог составляет 33 года, в 2027-м он поднимется до 34, а в 2028-м — до 35 лет. Те, кто не успевает накопить нужное количество, вынуждены откладывать выход на пенсию.

Как выйти на пенсию, если не хватает стажа

Если в 60 лет нет 33 лет стажа, это не значит, что человек вообще останется без пенсии. В 2026 году действуют три возрастных порога:

60 лет — нужно не менее 33 лет страхового стажа;

— нужно не менее 33 лет страхового стажа; 63 года — от 23 до 33 лет стажа;

— от 23 до 33 лет стажа; 65 лет — от 15 до 23 лет стажа.

Если же к 65 годам человек не накопил даже 15 лет, право на пенсию по возрасту не возникает. В таком случае государство может назначить социальную помощь — ее оформляют через Пенсионный фонд.

Дедлайн для подачи заявления: можно потерять часть денег

Будущим пенсионерам стоит помнить о важном дедлайне. Заявление о назначении пенсии нужно подать либо за месяц до 60-летия, либо в течение трех месяцев после. Если медлить дольше, пенсию назначат не со дня рождения, а с даты фактического обращения.

Например, если день рождения 1 мая 1966 года, подать заявление нужно до 1 августа. Если же обратиться только в октябре — выплаты за май, июнь, июль, август и сентябрь будут потеряны.

Где проверить свой стаж

Весь стаж, приобретенный после 1 января 2004 года, должен быть зафиксирован в Государственном реестре застрахованных лиц. А вот данные о работе до этой даты в электронной системе могут отсутствовать.

Проверить имеющийся стаж можно через личный кабинет на портале ПФУ или непосредственно в отделении Пенсионного фонда. Если стаж до 2004 года не отображается, его нужно подтвердить бумажной трудовой книжкой.

Как докупить стаж

Украинцы, которым не хватает страхового стажа, могут добровольно уплачивать взносы в Пенсионный фонд. Такой механизм позволяет увеличить количество засчитанных лет даже без официального трудоустройства.

Для этого нужно заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования. Минимальный размер ежемесячного взноса составляет 22% от минимальной зарплаты — в 2026 году это 1760 гривен. За год таких взносов можно получить один дополнительный год стажа.

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