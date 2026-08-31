У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років недостатньо лише досягти відповідного віку — Пенсійний фонд України вимагає щонайменше 33 роки страхового стажу. Тим, кому не вистачає потрібних років, доведеться або працювати довше, або докуповувати стаж.

Пенсійний стаж в Україні залишається ключовою умовою для виходу на заслужений відпочинок — у 2026 році для отримання пенсії у 60 років потрібно мати не менше 33 років страхового стажу. У Пенсійному фонді України наголошують: досягнення пенсійного віку саме по собі ще не гарантує виплат.

Вимоги до стажу в Україні щороку зростають. У 2026 році поріг становить 33 роки, у 2027-му він підніметься до 34, а у 2028-му — до 35 років. Ті, хто не встигає накопичити потрібну кількість, змушені відкладати вихід на пенсію.

Як вийти на пенсію, якщо не вистачає стажу

Якщо у 60 років немає 33 років стажу, це не означає, що людина взагалі залишиться без пенсії. У 2026 році діють три вікові пороги:

60 років — потрібно не менше 33 років страхового стажу;

— потрібно не менше 33 років страхового стажу; 63 роки — від 23 до 33 років стажу;

— від 23 до 33 років стажу; 65 років — від 15 до 23 років стажу.

Якщо ж до 65 років людина не накопичила навіть 15 років, право на пенсію за віком не виникає. У такому випадку держава може призначити соціальну допомогу — її оформлюють через Пенсійний фонд.

Дедлайн для подання заяви: можна втратити частину грошей

Майбутнім пенсіонерам варто пам'ятати про важливий дедлайн. Заяву про призначення пенсії потрібно подати або за місяць до 60-річчя, або протягом трьох місяців після. Якщо зволікати довше, пенсію призначать не з дня народження, а з дати фактичного звернення.

Наприклад, якщо день народження 1 травня 1966 року, подати заяву потрібно до 1 серпня. Якщо ж звернутися лише у жовтні — виплати за травень, червень, липень, серпень і вересень будуть втрачені.

Де перевірити свій стаж

Увесь стаж, набутий після 1 січня 2004 року, має бути зафіксований у Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування. А от дані про роботу до цієї дати в електронній системі можуть бути відсутні.

Перевірити наявний стаж можна через особистий кабінет на порталі ПФУ або безпосередньо у відділенні Пенсійного фонду. Якщо стаж до 2004 року не відображається, його потрібно підтвердити паперовою трудовою книжкою.

Як докупити стаж

Українці, яким не вистачає страхового стажу, можуть добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду. Такий механізм дозволяє збільшити кількість зарахованих років навіть без офіційного працевлаштування.

Для цього потрібно укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Мінімальний розмір щомісячного внеску становить 22% від мінімальної зарплати — у 2026 році це 1760 гривень. За рік таких внесків можна отримати один додатковий рік стажу.

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