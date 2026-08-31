Получатели пенсий, субсидий и социальных выплат имеют лишь 10 дней, чтобы сообщить государству об изменении персональных данных. Иначе Пенсионный фонд может начислить переплату и потребовать возврата средств.

Пенсия в Украине может стать предметом возврата — в Пенсионном фонде напомнили: получатели выплат имеют лишь 10 дней, чтобы сообщить об изменении персональных данных.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины, сообщает ТСН. Требование касается всех, кто получает пенсии, страховые или социальные начисления, жилищные субсидии и льготы.

Какую информацию нужно обновлять

Закон обязывает обращаться к специалистам фонда в течение десяти дней, если произошли такие изменения:

фамилия или паспортные данные;

контактная информация — номер телефона, электронная почта;

банковские реквизиты, на которые поступают средства;

место работы — официальное трудоустройство или увольнение;

статус ФЛП — открытие или прекращение предпринимательской деятельности.

Особенно внимательными следует быть людям, которые недавно обновляли документы, меняли банковский счет или устраивались на новую работу.

Почему возникает переплата и какие последствия

Пенсионный фонд использует актуальные данные для точного расчета выплат. Если информацию не обновить вовремя, система продолжает начислять средства по старым критериям, а это приводит к таким последствиям:

образование переплаты — если пенсионер устроился на работу, но не сообщил об этом фонд, деньги какое-то время выплачивают как неработающему;

требование вернуть средства — всю сумму излишне выплаченных денег впоследствии придется вернуть в бюджет;

изменение размера начислений — статус работающего или неработающего пенсионера влияет на право на отдельные надбавки, индексацию и перерасчеты.

Как сообщить об изменениях

В ПФУ предусмотрели несколько способов передачи обновленной информации без лишних очередей:

через вебпортал ПФУ — подать заявление и сканы документов онлайн в личном кабинете;

в сервисном центре — лично обратиться в любое удобное отделение учреждения;

обычной почтой — отправить копии документов заказным письмом;

через работодателя — передать данные через отдел кадров, если изменения касаются трудовых отношений.

В фонде напомнили: старые записи в трудовой книжке, ошибки в документах или не уплаченные работодателем взносы могут привести к тому, что часть лет работы не зачислят в страховой стаж.

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