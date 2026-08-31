Греческий салат — это освежающее блюдо из сочных овощей, оливок и сыра фета, которое готовится всего за 15 минут без варки или запекания. Секрет этого рецепта — в правильной нарезке овощей одинаковыми кусочками и простой заправке из оливкового масла и винного уксуса.

Рецепт салата «Цезарь» мы уже публиковали — а греческий салат готовится совсем по-другому и без всякого соуса на основе майонеза.

Греческий салат, или хориатики, как его называют на родине — в Греции, это самое простое блюдо из сезонных овощей, оливок и сыра фета, заправленное легкой винегретной заправкой. Классическая комбинация включает огурцы, помидоры, зеленый болгарский перец, красный лук, оливки и фету. Никакого листового салата в аутентичном рецепте нет — это настоящая проверка того, насколько вкусными могут быть простые свежие овощи. Этот рецепт отличается тем, что состоит всего из шести основных ингредиентов и готовится буквально за 15 минут.

Ингредиенты для греческого салата

5 средне-крупных помидоров, нарезанных кубиками;

2 крупных болгарских перца, нарезанных кубиками;

1 длинный огурец (тепличный), нарезанный кубиками;

красный лук — примерно 75 г, нарезанный кубиками;

оливки каламата без косточек — примерно 150 г, разрезанные пополам;

сыр фета — примерно 90 г, раскрошенный;

оливковое масло extra virgin — примерно 60 мл;

красный винный уксус — примерно 30 мл (2 столовые ложки);

сушеный орегано — 1 столовая ложка;

соль — 1/4 чайной ложки;

черный перец молотый — 1/4 чайной ложки.

Оливки каламата здесь принципиальны — именно они дают нужный соленый и насыщенный вкус, обычные черные оливки такого эффекта не дадут. Фету лучше брать целым блоком, а не готовые крошки: в фабричной крошке часто есть вещества против слипания, которые лучше исключить.

Как приготовить греческий салат: пошагово

Шаг 1. В небольшой миске смешайте оливковое масло, красный винный уксус, сушеный орегано, соль и перец. Тщательно размешайте венчиком. При желании можно добавить немного тертого чеснока.

Шаг 2. Нарежьте все овощи — помидоры, перец и огурец — примерно одинаковыми кубиками. Это важно для того, чтобы в каждой ложке салата чувствовался весь вкусовой букет сразу.

Шаг 3. Раскрошите фету мелкими кусочками и разрежьте оливки пополам. Целые оливки и крупные куски фета оказываются слишком солеными в отдельных кусочках — маленькие крошки равномерно распределяются по всему салату.

Шаг 4. В большой миске соедините помидоры, перец, огурец, лук, оливки и фету. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте большой ложкой, пока всё не соединится. Подавайте греческий салат сразу — лучший вкус он имеет в течение первого часа после приготовления.

Готовя греческий салат заранее, держите заправку отдельно от овощей до самой подачи — так они останутся хрустящими. Салат и заправку можно хранить отдельно в холодильнике до двух дней, а уже готовый греческий салат — до 12 часов, потому что после этого помидоры начинают пускать сок. Такой салат прекрасно сочетается с питой, хумусом, запеченной курицей или бараньей ногой — и легко берется с собой на пикник или в дорогу.

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