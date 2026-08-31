Грецький салат — це освіжаюча страва з соковитих овочів, оливок і сиру фета, яку готують лише за 15 хвилин без жодної варки чи запікання. Секрет цього рецепту — у правильній нарізці овочів однаковими шматочками та простій заправці з оливкової олії й винного оцту.

Рецепт салату «Цезар» ми вже публікували — а грецький салат готується зовсім по-іншому і без жодного соусу на основі майонезу.

Грецький салат, або хоріатікі, як його називають на батьківщині — у Греції, це найпростіша страва з сезонних овочів, оливок і сиру фета, заправлена легкою вінегретною заправкою. Класична комбінація включає огірки, помідори, зелений болгарський перець, червону цибулю, оливки та фету. Ніякого листового салату в автентичному рецепті немає — це справжня перевірка того, наскільки смачними можуть бути прості свіжі овочі. Цей рецепт вирізняється тим, що складається лише із шести основних інгредієнтів і готується буквально за 15 хвилин.

Інгредієнти для грецького салату

5 середньо-великих помідорів, нарізаних кубиками;

2 великих болгарських перці, нарізані кубиками;

1 довгий огірок (тепличний), нарізаний кубиками;

червона цибуля — приблизно 75 г, нарізана кубиками;

оливки каламата без кісточок — приблизно 150 г, розрізані навпіл;

сир фета — приблизно 90 г, покришений;

оливкова олія extra virgin — приблизно 60 мл;

червоний винний оцет — приблизно 30 мл (2 столові ложки);

сушений орегано — 1 столова ложка;

сіль — 1/4 чайної ложки;

чорний перець мелений — 1/4 чайної ложки.

Оливки каламата тут принципові — саме вони дають потрібний солоний і насичений смак, звичайні чорні оливки цього ефекту не дадуть. Фету краще брати цільним блоком, а не готові крихти: у фабричній крихті часто є речовини проти злипання, які краще виключити.

Як приготувати грецький салат: покроково

Крок 1. У невеликій мисці змішайте оливкову олію, червоний винний оцет, сушений орегано, сіль і перець. Ретельно розмішайте віночком. За бажанням можна додати трохи тертого чебрика.

Крок 2. Наріжте всі овочі — помідори, перець та огірок — приблизно однаковими кубиками. Це важливо для того, щоб у кожній ложці салату відчувався весь смаковий букет одразу.

Крок 3. Покришіть фету дрібними шматочками та розріжте оливки навпіл. Цілі оливки та великі шматки фети виявляються надто солоними в окремих шматочках — маленькі крихти рівномірно розподіляються по всьому салату.

Крок 4. У великій мисці з'єднайте помідори, перець, огірок, цибулю, оливки та фету. Полийте заправкою й обережно перемішайте великою ложкою, доки все не поєднається. Подавайте грецький салат одразу — найкращий смак він має протягом першої години після приготування.

Готуючи грецький салат наперед, тримайте заправку окремо від овочів до самої подачі — так вони залишаться хрусткими. Салат і заправку можна зберігати окремо в холодильнику до двох днів, а вже готовий грецький салат — до 12 годин, бо після цього помідори починають пускати сік. Такий салат чудово поєднується з пітою, хумусом, запеченою куркою або баранячою ногою — і легко бере з собою на пікнік чи в дорогу.

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