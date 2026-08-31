Самая дешевая квартира в Николаеве стоит от 5 тысяч долларов, а цены на жилье здесь остаются одними из самых низких в Украине.

Цены на квартиры в Николаеве остаются одними из самых низких в Украине. Самую дешевую однокомнатную квартиру на вторичном рынке здесь можно найти от 5 тысяч долларов, тогда как средняя стоимость комфортного жилья достигает 21 тысячи долларов. Такие данные приводит сервис ЛУН, аналитику которого опубликовало издание «Главком».

Сколько стоит квартира на вторичном рынке

Однокомнатная квартира в Николаеве в среднем стоит 21 000 долларов — за год цена выросла на 5%. Двухкомнатная обойдется примерно в 30 500 долларов, что на 1% дешевле, чем год назад. Трехкомнатная стоит около 42 000 долларов и за год почти не изменилась в цене.

За последние полгода однокомнатные квартиры прибавили в цене еще 2,4%, а за последний месяц — столько же. Двухкомнатные за шесть месяцев подешевели на 4,5%, а трехкомнатные — на 6,6%.

Где жилье самое дешевое

Разница в ценах между районами города почти двукратная. Самые дешевые однокомнатные квартиры продают в Корабельном районе — от 15 000 долларов. Далее идут Ингульский (19 000), Заводской (24 000) и Центральный (26 000 долларов).

Что происходит с новостройками

Новостроек в Николаеве мало, и за годы войны их стало еще меньше. Сейчас в продаже лишь 31 секция в разных жилых комплексах, еще 13 строятся, а новых котлованов не копают вовсе. Медианная стартовая цена квадратного метра в новостройках — около 31 500 гривен (700 долларов).

Самые дешевые варианты

На сайте ЛУН можно найти десятки квартир дешевле десяти тысяч долларов. Самая дешевая — однокомнатная квартира без ремонта на Ковальской улице в Заводском районе: 5 000 долларов за 23 квадратных метра. Еще один вариант за 5 500 долларов — квартира площадью 21,9 квадрата на Радужной улице. За 5 600 долларов предлагают однокомнатную квартиру на Большой Морской, в историческом центре, но в доме до 1917 года постройки с аварийным состоянием.

Самая дорогая однокомнатная квартира, которую удалось найти в продаже, стоит 125 000 долларов, а хорошую однокомнатную квартиру с качественным ремонтом можно приобрести примерно за 70 000 долларов. Двухкомнатные стартуют от 7 000 долларов, трехкомнатные — от 10 000 долларов.

Обвала рынка не прогнозируют: по оценкам экспертов, в перспективе стоимость жилья может постепенно расти. Наибольший потенциал для подорожания имеют районы, где квартиры после начала полномасштабной войны потеряли больше всего в цене.

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