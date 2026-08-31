Деруни — класична українська страва з тертої картоплі та цибулі, яку роблять у кожній родині за власним секретом. У цьому рецепті головна хитрість проста: сік цибулі не дає картоплі темніти, тож деруни виходять апетитними навіть через кілька хвилин після натирання.

Рецепт ідеальних оладок із кабачків ми вже публікували — а деруни готуються за зовсім іншим принципом, адже основою тут є терта сира картопля, а не кабачки.

Деруни — це класична українська страва, знайома буквально кожній родині. Це смажені на олії картопляні оладки з дрібно тертої сирої картоплі та цибулі, які традиційно готують на завтрак або подають як гарнір до м'яса чи овочів. Цей рецепт особливо цінний тим, що поєднує дві родинні традиції авторів і не потребує складних чи рідкісних інгредієнтів — усе необхідне для дерунів найімовірніше вже є на кухні.

Інгредієнти для дерунів

картопля середнього розміру — 5 шт (приблизно 680 г)

цибуля — 1 шт

яйце — 1 шт

борошно пшеничне — 3 ст. л. (приблизно 45 г)

сметана — 1 ст. л. (приблизно 15 г)

сіль — 1 ч. л.

чорний перець — за смаком

олія — для смаження

Як приготувати деруни: покроково

Підготуйте всі інгредієнти: очистіть картоплю та цибулю.

У великій мисці натріть картоплю та цибулю на тертці з дрібними отворами (зіркоподібною стороною), чергуючи їх і одразу перемішуючи отриману масу. Сік цибулі не дає картоплі темніти — це і є головний секрет дерунів.

Додайте борошно, яйце та сметану, добре перемішайте. Додайте сіль і трохи чорного перцю за смаком. Тісто для дерунів має залишатися досить рідким, щоб його можна було легко брати ложкою.

Розігрійте сковороду з 2-3 столовими ложками олії на середньо-високому вогні. Викладайте по одній повній столовій ложці тіста, обсмажуйте з одного боку до золотистого кольору, потім перевертайте і смажте стільки ж часу з іншого боку. Повторюйте процедуру, доки не використаєте все тісто.

Подавайте деруни теплими — найкраще зі сметаною.

Загальний час приготування дерунів займає близько 23 хвилин: 15 хвилин на підготовку і 8 хвилин на смаження. З наведеної кількості інгредієнтів вийде приблизно 16-18 дерунів, що вистачить на 6-8 порцій. Деруни можна подавати як самостійну страву на завтрак або як гарнір до м'яса чи овочів — головне подавати їх одразу, теплими, поки скоринка залишається хрусткою.

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