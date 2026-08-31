Деруны — классическое украинское блюдо из тертого картофеля и лука, которое в каждой семье готовят по своему секрету. В этом рецепте главная хитрость проста: сок лука не дает картофелю темнеть, поэтому деруны получаются аппетитными даже спустя несколько минут после натирания.

Рецепт идеальных оладий из кабачков мы уже публиковали — а деруны готовятся по совсем другому принципу, ведь основой здесь является тертый сырой картофель, а не кабачки.

Деруны — это классическое украинское блюдо, знакомое буквально каждой семье. Это жареные на масле картофельные оладьи из мелко тертого сырого картофеля и лука, которые традиционно готовят на завтрак или подают как гарнир к мясу или овощам. Этот рецепт особенно ценен тем, что объединяет две семейные традиции авторов и не требует сложных или редких ингредиентов — все необходимое для дерунов, скорее всего, уже есть на кухне.

Ингредиенты для дерунов

картофель среднего размера — 5 шт (примерно 680 г)

лук — 1 шт

яйцо — 1 шт

пшеничная мука — 3 ст. л. (примерно 45 г)

сметана — 1 ст. л. (примерно 15 г)

соль — 1 ч. л.

черный перец — по вкусу

масло — для жарки

Как приготовить деруны: пошагово

Подготовьте все ингредиенты: очистите картофель и лук.

В большой миске натрите картофель и лук на терке с мелкими отверстиями (звездчатой стороной), чередуя их и сразу перемешивая полученную массу. Сок лука не дает картофелю темнеть — это и есть главный секрет дерунов.

Добавьте муку, яйцо и сметану, хорошо перемешайте. Добавьте соль и немного черного перца по вкусу. Тесто для дерунов должно оставаться достаточно жидким, чтобы его можно было легко брать ложкой.

Разогрейте сковороду с 2-3 столовыми ложками масла на средне-высоком огне. Выкладывайте по одной полной столовой ложке теста, обжаривайте с одной стороны до золотистого цвета, затем переворачивайте и жарьте столько же времени с другой стороны. Повторяйте процедуру, пока не используете все тесто.

Подавайте деруны теплыми — лучше всего со сметаной.

Общее время приготовления дерунов занимает около 23 минут: 15 минут на подготовку и 8 минут на жарку. Из указанного количества ингредиентов получится примерно 16-18 дерунов, что хватит на 6-8 порций. Деруны можно подавать как самостоятельное блюдо на завтрак или как гарнир к мясу или овощам — главное подавать их сразу, теплыми, пока корочка остается хрустящей.

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