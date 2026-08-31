Тарифы на мобильную связь могут вырасти еще до конца 2026 года из-за риска новых длительных блэкаутов. Эксперт объяснил, какие расходы операторов могут лечь на абонентов и кого изменения коснутся в первую очередь.

Тарифы на мобильную связь в Украине могут вырасти еще до конца 2026 года. Операторы пересмотрят цены, если зимой вернутся длительные отключения электроэнергии — в этот период обеспечение работы сетей потребует дополнительных расходов.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на консультанта по цифровым технологиям eQualitie и эксперта по телекоммуникациям Александра Глущенко. С приближением холодов вопрос стабильной связи становится все более актуальным: осенью и зимой РФ, вероятно, усилит атаки на энергетику Украины, а значит, риски длительных блэкаутов снова возрастут.

Что говорят о новых ценах

Александр Глущенко отмечает: операторы вряд ли будут повышать цены одновременно для всех пользователей. «Операторы, скорее всего, будут действовать выборочно: пересматривать прежде всего архивные тарифы, предлагать переход на новые пакеты или сочетать более высокую цену с увеличением объема интернета, минут или роуминговых услуг», — объясняет эксперт.

Прежде всего расходы операторов заставляет увеличивать требование обеспечить автономную работу не менее 70% базовых станций в течение 72 часов. Такая норма содержится в проекте постановления о Программе деятельности правительства, однако документ сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде и еще не утвержден.

Почему операторы тратят больше

Для длительной работы сетей без электроснабжения компаниям необходимо закупать дополнительные аккумуляторы, генераторы и оборудование для контроля питания. Общие расходы растут также из-за более дорогой электроэнергии и топлива, а также из-за более сложной логистики во время блэкаутов. Влияют на них и колебания на валютном рынке, поскольку значительную часть оборудования операторы закупают за рубежом.

Ориентиром могут быть уже объявленные точечные пересмотры, где рост составил примерно 10–57%, но переносить этот диапазон на весь рынок или строить на его основе прогноз нельзя, подчеркивает эксперт. Он добавляет: требование энергонезависимости до 10 часов уже привело к повышению тарифов в два раза.

В то же время потенциальное подорожание может иметь для абонентов и положительную сторону. Если дополнительные средства пойдут на аккумуляторы, генераторы и другую инфраструктуру, это должно повысить стабильность связи: платить придется больше, но качество мобильной связи улучшится.

Что советуют абонентам уже сейчас

Проверьте, какой у вас тариф: в первую очередь будут пересматривать «архивные» пакеты.

Не спешите менять пакет — операторы могут предлагать новые условия с большим объемом интернета, минут или роуминга.

Следите за официальными сообщениями своего оператора, чтобы вовремя узнать об изменении условий.

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