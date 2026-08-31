Тарифи на мобільний зв'язок можуть зрости ще до кінця 2026 року через ризик нових тривалих блекаутів. Експерт пояснив, які витрати операторів можуть лягти на абонентів і кого зміни торкнуться насамперед.

Тарифи на мобільний зв'язок в Україні можуть зрости ще до кінця 2026 року. Оператори переглянуть ціни, якщо взимку повернуться тривалі відключення електроенергії, адже підтримка мереж у такий період потребуватиме додаткових витрат.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на консультанта з цифрових технологій eQualitie та експерта з телекомунікацій Олександра Глущенка. З наближенням холодів питання стабільного зв'язку стає дедалі актуальнішим: восени та взимку РФ, ймовірно, посилить атаки на енергетику України, тож ризики тривалих блекаутів знову зростуть.

Що кажуть про нові ціни

Олександр Глущенко зазначає: оператори навряд чи підвищуватимуть ціни одночасно для всіх користувачів. «Оператори, скоріше за все, діятимуть вибірково: переглядатимуть передусім архівні тарифи, пропонуватимуть перехід на нові пакети або поєднуватимуть вищу ціну зі збільшенням обсягу інтернету, хвилин чи роумінгових послуг», — пояснює експерт.

Передусім витрати операторів змушує збільшувати вимога забезпечити автономну роботу не менш як 70% базових станцій протягом 72 годин. Така норма міститься в проєкті постанови про Програму діяльності уряду, але документ досі перебуває на розгляді у Верховній Раді і ще не затверджений.

Чому оператори витрачають більше

Щоб мережі довго працювали без електропостачання, компаніям доводиться закуповувати додаткові акумулятори, генератори та обладнання для контролю живлення. Загальні витрати зростають і через дорожчу електроенергію та пальне, а також через складнішу логістику під час блекаутів. Впливають і коливання на валютному ринку: значну частину обладнання оператори купують за кордоном.

Орієнтиром можуть бути вже оголошені точкові перегляди, де зростання становило приблизно 10–57%, але переносити цей діапазон на весь ринок чи будувати на ньому прогноз не можна, наголошує експерт. Він додає: вимога енергонезалежності до 10 годин уже призвела до підвищення тарифів удвічі.

Водночас потенційне подорожчання може мати для абонентів і позитивний бік. Якщо додаткові кошти підуть на акумулятори, генератори та іншу інфраструктуру, це має підвищити стабільність зв'язку: платити доведеться більше, але якість мобільного зв'язку покращиться.

Що радять абонентам уже зараз

Перевірте, який у вас тариф: насамперед переглядатимуть «архівні» пакети.

Не поспішайте зі зміною пакета — оператори можуть пропонувати нові умови з більшим обсягом інтернету, хвилин або роумінгу.

Стежте за офіційними повідомленнями свого оператора, щоб вчасно дізнатися про зміну умов.

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