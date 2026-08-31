Президент подписал закон №4954-IX, отменяющий ограничение в 12 месяцев на сохранение денежного довольствия военных во время стационарного лечения и реабилитации. Минобороны объяснило, какие выплаты сохранятся, а какие будут регулировать отдельно.

Выплаты военным в Украине меняются на период лечения: президент подписал закон №4954-IX, который убирает ограничение в 12 месяцев на сохранение денежного довольствия военнослужащего, который лечится или проходит реабилитацию в стационаре.

О новых правилах сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины. Как рассказали в ведомстве, 22 августа 2026 года в Верховную Раду вернули подписанный президентом Владимиром Зеленским закон о праве военнослужащих, ветеранов и освобожденных из плена на надлежащую медицинскую помощь, реабилитацию и протезирование.

Сейчас денежное довольствие по последней занимаемой должности сохраняется за военным только на период стационарного лечения, но не дольше 12 месяцев подряд. Если лечение длится более 4 месяцев, для продолжения выплат нужно заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) о необходимости длительного лечения. После вступления в силу новых норм продолжительность лечения не будет ограничивать право на сохранение выплат 12 месяцами — на основаниях, определенных Кабинетом министров.

В министерстве уточнили: новые правила не означают автоматического сохранения всех дополнительных выплат, в частности дополнительных вознаграждений. Условия их выплаты определит отдельное постановление Кабмина. Требование проходить ВВК не отменяется — после лечения, но не позднее чем через 12 месяцев от его начала, военнослужащий должен пройти медосмотр для определения пригодности к службе. Если лечение длится более 12 месяцев, повторный осмотр ВВК проводят не реже чем каждые 4 месяца.

Отдельно закон гарантирует улучшенное питание на время лечения и реабилитации — на равных условиях и за счет государственного бюджета. Его будут обеспечивать военнослужащим, ветеранам, освобожденным из плена, а также иностранцам и лицам без гражданства, проходящим военную службу. Кроме того, военнослужащие с ранениями или травмами и люди с инвалидностью вследствие войны бесплатно будут получать высокофункциональные протезы и ортезы.

Что учесть военному во время лечения

На практике это означает: денежное довольствие не прервут из-за того, что лечение затянулось больше года, — но для продления выплат все равно понадобится заключение ВВК. Важно не пропустить сроки медосмотра: первый — не позднее чем через 12 месяцев от начала лечения, далее — не реже чем каждые 4 месяца. Условия дополнительных выплат и вознаграждений определят отдельным постановлением правительства, поэтому за обновлениями стоит следить на официальных ресурсах Минобороны и Кабмина.

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