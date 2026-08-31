Тернопільська міська рада підписала меморандум із лабораторією MED3DRUK про впровадження 3D-друку для реабілітації ветеранів — індивідуальні вироби виготовлятимуть за цифровою моделлю.

Допомога ветеранам у Тернополі отримує новий сучасний напрям — Тернопільська міська рада офіційно закріпила партнерство з інноваційною лабораторією MED3DRUK, підписавши меморандум про співпрацю. Йдеться про використання 3D-друку в реабілітації захисників і захисниць, які повертаються з війни.

Про підписання документа повідомили в міській раді. Новий проєкт дозволить виготовляти для ветеранів індивідуальні засоби реабілітації — від ортезів і накладок до елементів протезування, які підганяються під конкретну людину, а не випускаються серійно. Такий підхід прискорює відновлення і робить вироби зручнішими в щоденному користуванні.

Чому 3D-друк важливий для реабілітації

Лабораторія MED3DRUK спеціалізується на медичному 3D-друці. Технологія дозволяє створювати анатомічно точні вироби за цифровою моделлю, що особливо важливо для поранених, які потребують індивідуального підходу. У порівнянні з традиційним виробництвом такі засоби виготовляються швидше та з меншими витратами матеріалів.

Меморандум закріплює співпрацю між містом і лабораторією: міська рада забезпечуватиме організаційну підтримку й координацію, а фахівці MED3DRUK — технологічну частину. Першими учасниками програми, як очікується, стануть ветерани, які проходять реабілітацію в комунальних медичних закладах Тернополя.

Хто зможе скористатися програмою

Детальні умови та порядок відбору учасників міська рада має оприлюднити окремо. За логікою проєкту скористатися послугою зможуть ветерани й ветеранки, які мають потребу в індивідуальних реабілітаційних виробах і перебувають на обліку або проходять лікування в Тернополі. Окремо можуть бути визначені категорії осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Як ветерану долучитися

Оскільки програма лише стартує, зацікавленим захисникам радять звертатися до Тернопільської міської ради або профільного управління, що опікується питаннями ветеранів. Для консультації зазвичай потрібні документи, що підтверджують статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, та медичні рекомендації лікаря.

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