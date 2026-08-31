Тернопольский городской совет подписал меморандум с лабораторией MED3DRUK о внедрении 3D-печати для реабилитации ветеранов — индивидуальные изделия будут изготавливать по цифровой модели.

Помощь ветеранам в Тернополе получает новое современное направление — Тернопольский городской совет официально закрепил партнерство с инновационной лабораторией MED3DRUK, подписав меморандум о сотрудничестве. Речь идет об использовании 3D-печати в реабилитации защитников и защитниц, возвращающихся с войны.

О подписании документа сообщили в городском совете. Новый проект позволит изготавливать для ветеранов индивидуальные средства реабилитации — от ортезов и накладок до элементов протезирования, которые подгоняются под конкретного человека, а не выпускаются серийно. Такой подход ускоряет восстановление и делает изделия удобнее в повседневном использовании.

Почему 3D-печать важна для реабилитации

Лаборатория MED3DRUK специализируется на медицинской 3D-печати. Технология позволяет создавать анатомически точные изделия по цифровой модели, что особенно важно для раненых, нуждающихся в индивидуальном подходе. По сравнению с традиционным производством такие средства изготавливаются быстрее и с меньшими затратами материалов.

Меморандум закрепляет сотрудничество между городом и лабораторией: городской совет обеспечит организационную поддержку и координацию, а специалисты MED3DRUK — технологическую часть. Первыми участниками программы, как ожидается, станут ветераны, проходящие реабилитацию в коммунальных медицинских учреждениях Тернополя.

Кто сможет воспользоваться программой

Детальные условия и порядок отбора участников городской совет обнародует отдельно. По логике проекта воспользоваться услугой смогут ветераны и ветеранки, нуждающиеся в индивидуальных реабилитационных изделиях и состоящие на учете или проходящие лечение в Тернополе. Отдельно могут быть определены категории лиц с инвалидностью вследствие войны.

Как ветерану присоединиться

Поскольку программа только стартует, заинтересованным защитникам советуют обращаться в Тернопольский городской совет или профильное управление, занимающееся вопросами ветеранов. Для консультации обычно нужны документы, подтверждающие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, а также медицинские рекомендации врача.

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