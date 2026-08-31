Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області набуває чинності з 1 вересня: на автобусних маршрутах між Кам'янським і Дніпром квиток зросте з 80 до 90 гривень.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області з 1 вересня стає реальністю: на автобусних маршрутах між Кам'янським і Дніпром квиток зросте з 80 до 90 гривень.

Про зміну вартості проїзду повідомляє «Наше місто» з посиланням на «Наш Репортер». Нові тарифи стосуються двох маршрутів: №100, що курсує від залізничного вокзалу Кам'янського до Дніпра, та №215 у зворотному напрямку — з Дніпра до Кам'янського.

Оновлений тариф набуває чинності з вівторка, 1 вересня. До 31 серпня включно пасажири платять 80 гривень за квиток, а вже з наступного дня — 90 гривень.

Чому дорожчає проїзд

Перевізник пояснює підвищення зростанням цін на пальне, запчастини та витратні матеріали. Серед інших причин — дефіцит виробничих кадрів і подорожчання умов господарської діяльності, зокрема збільшення платежів за електроенергію та водопостачання.

Що це означає для пасажирів

Для тих, хто щодня їздить між Кам'янським і Дніпром, зростання відчується вже з першого рейсу 1 вересня. Перевізник радить враховувати новий тариф під час планування поїздок і заздалегідь готувати потрібну суму за квиток.

Додамо, що в самому Дніпрі проїзд в автобусах раніше вже подорожчав до 25 гривень, а в сусідній Самарі вартість проїзду в маршрутках має зрости до 28 гривень. Тож міста регіону переглядають транспортні тарифи майже одночасно.

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання проїзду в Дніпропетровській області з 26 серпня: перевізники оголосили нові ціни.

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