Подорожание проезда в Днепропетровской области вступает в силу с 1 сентября: на автобусных маршрутах между Каменским и Днепром билет вырастет с 80 до 90 гривен.

Подорожание проезда в Днепропетровской области с 1 сентября становится реальностью: на автобусных маршрутах между Каменским и Днепром билет вырастет с 80 до 90 гривен.

Об изменении стоимости проезда сообщает «Наше місто» со ссылкой на «Наш Репортер». Новые тарифы касаются двух маршрутов: №100, курсирующего от железнодорожного вокзала Каменского до Днепра, и №215 в обратном направлении — из Днепра в Каменское.

Обновленный тариф вступает в силу со вторника, 1 сентября. До 31 августа включительно пассажиры платят 80 гривен за билет, а уже со следующего дня — 90 гривен.

Почему дорожает проезд

Перевозчик объясняет повышение ростом цен на топливо, запчасти и расходные материалы. Среди других причин — дефицит производственных кадров и удорожание условий хозяйственной деятельности, в частности рост платежей за электроэнергию и водоснабжение.

Что это означает для пассажиров

Для тех, кто ежедневно ездит между Каменским и Днепром, рост ощутится уже с первого рейса 1 сентября. Перевозчик советует учитывать новый тариф при планировании поездок и заранее готовить нужную сумму за билет.

Добавим, что в самом Днепре проезд в автобусах ранее уже подорожал до 25 гривен, а в соседней Самаре стоимость проезда в маршрутках должна вырасти до 28 гривен. Поэтому города региона пересматривают транспортные тарифы почти одновременно.

Ранее Politeka сообщала, подорожание проезда в Днепропетровской области с 26 августа: перевозчики объявили новые цены.

Также Politeka сообщала, повышение тарифов в Днепропетровской области: коммунальщики озвучили новые цены.