Графики отключения света в Кировоградской области на этой неделе снова менялись, а по состоянию на утро 31 августа аварийные отключения после российских ударов по энергетике зафиксировали уже в шести областях Украины.
Об этом сообщило Министерство энергетики Украины, информирует «Комерсант Український». По данным ведомства, из-за боевых действий и обстрелов часть потребителей временно осталась без электроэнергии.
Где именно нет света
Аварийные отключения зафиксированы в таких областях:
- Донецкая область;
- Днепропетровская область;
- Запорожская область;
- Николаевская область;
- Сумская область;
- Харьковская область.
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем потребителям. Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно — там, где позволяет ситуация с безопасностью. Точное количество обесточенных абонентов, поврежденных энергетических объектов и сроки завершения ремонтов Минэнерго пока не называет.
Отдельно от последствий российских атак проблемы с электроснабжением возникли в Черниговской области. Из-за непогоды без света остаются четыре населенных пункта, ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных сетей. Таким образом, по состоянию на утро 31 августа аварийные отключения из-за атак или непогоды зафиксированы в общей сложности в семи областях: в шести регионах — из-за боевых действий и обстрелов, в Черниговской области — из-за непогоды.
Будут ли графики отключений 31 августа
Общенациональные ограничения потребления электроэнергии 31 августа не прогнозируются. Централизованные почасовые графики для населения и ограничения мощности для промышленности из-за дефицита электроэнергии применять не планируют.
В то же время отсутствие общенациональных графиков не гарантирует, что свет будет в каждом доме. Локальные отключения возможны из-за повреждения сетей после российских атак, аварий на линиях электропередачи, последствий непогоды, плановых ремонтов, срочных работ на электрооборудовании и боевых действий вблизи энергетических объектов.
Где проверить информацию о свете
Информацию о конкретном населенном пункте, улице или доме советуют проверять на официальных ресурсах Минэнерго, «Укрэнерго» и операторов системы распределения.
Как узнать причину отключения
- на сайте своего облэнерго;
- в официальном приложении оператора;
- в чат-боте облэнерго в Viber или Telegram;
- в личном кабинете потребителя;
- по номеру аварийной службы;
- на официальной странице компании в соцсетях.
Если по конкретному адресу нет света, но отключение не указано в сообщениях оператора, стоит зарегистрировать заявку — причиной может быть локальная авария в доме, на трансформаторной подстанции или отдельном участке сети.
Минэнерго также призывает экономно пользоваться электроэнергией в часы наибольшей нагрузки. Пиковое потребление обычно приходится на утренние и вечерние часы, поэтому желательно не включать одновременно стиральную и посудомоечную машины, бойлер, электродуховку, электроплиту, кондиционер, утюг и мощные обогреватели. Энергоемкие процессы по возможности стоит переносить на дневные или ночные часы.
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