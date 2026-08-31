По состоянию на утро 31 августа из-за российских ударов по энергоинфраструктуре без света временно остались потребители в шести областях, еще четыре населенных пункта Черниговской области обесточила непогода. Общенациональные графики отключений 31 августа не прогнозируются.

Графики отключения света в Кировоградской области на этой неделе снова менялись, а по состоянию на утро 31 августа аварийные отключения после российских ударов по энергетике зафиксировали уже в шести областях Украины.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины, информирует «Комерсант Український». По данным ведомства, из-за боевых действий и обстрелов часть потребителей временно осталась без электроэнергии.

Где именно нет света

Аварийные отключения зафиксированы в таких областях:

Донецкая область;

Днепропетровская область;

Запорожская область;

Николаевская область;

Сумская область;

Харьковская область.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем потребителям. Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно — там, где позволяет ситуация с безопасностью. Точное количество обесточенных абонентов, поврежденных энергетических объектов и сроки завершения ремонтов Минэнерго пока не называет.

Отдельно от последствий российских атак проблемы с электроснабжением возникли в Черниговской области. Из-за непогоды без света остаются четыре населенных пункта, ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных сетей. Таким образом, по состоянию на утро 31 августа аварийные отключения из-за атак или непогоды зафиксированы в общей сложности в семи областях: в шести регионах — из-за боевых действий и обстрелов, в Черниговской области — из-за непогоды.

Будут ли графики отключений 31 августа

Общенациональные ограничения потребления электроэнергии 31 августа не прогнозируются. Централизованные почасовые графики для населения и ограничения мощности для промышленности из-за дефицита электроэнергии применять не планируют.

В то же время отсутствие общенациональных графиков не гарантирует, что свет будет в каждом доме. Локальные отключения возможны из-за повреждения сетей после российских атак, аварий на линиях электропередачи, последствий непогоды, плановых ремонтов, срочных работ на электрооборудовании и боевых действий вблизи энергетических объектов.

Где проверить информацию о свете

Информацию о конкретном населенном пункте, улице или доме советуют проверять на официальных ресурсах Минэнерго, «Укрэнерго» и операторов системы распределения.

Как узнать причину отключения

на сайте своего облэнерго;

в официальном приложении оператора;

в чат-боте облэнерго в Viber или Telegram;

в личном кабинете потребителя;

по номеру аварийной службы;

на официальной странице компании в соцсетях.

Если по конкретному адресу нет света, но отключение не указано в сообщениях оператора, стоит зарегистрировать заявку — причиной может быть локальная авария в доме, на трансформаторной подстанции или отдельном участке сети.

Минэнерго также призывает экономно пользоваться электроэнергией в часы наибольшей нагрузки. Пиковое потребление обычно приходится на утренние и вечерние часы, поэтому желательно не включать одновременно стиральную и посудомоечную машины, бойлер, электродуховку, электроплиту, кондиционер, утюг и мощные обогреватели. Энергоемкие процессы по возможности стоит переносить на дневные или ночные часы.

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